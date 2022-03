Europa a cumpărat gaze şi petrol din Rusia de 17 miliarde de euro de la începutul războiului

16,8 miliarde de euro: aceasta este valoarea importurilor europene de hidrocarburi ruseşti de la începutul războiului din Ucraina, pe 24 februarie, potrivit estimărilor Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), relatează La Tribune.