JD Vance afirmă că misiunea lui Trump este de a readuce pacea în Europa

JD Vance a declarat că a vorbit pe scurt cu Donald Trump după convorbirile telefonice anterioare cu liderii europeni, iar președintele american i-a transmis că „vom face din readucerea păcii în Europa misiunea noastră ca administrație”.

Președintele american Donald Trump a purtat miercuri discuții virtuale cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.

Întâlnirea a avut loc cu două zile înainte ca Trump să se așeze la masa negocierilor cu președintele rus Vladimir Putin, în Alaska.

Ucraina „trebuie să beneficieze de garanții de securitate credibile”

Ucraina are nevoie de garanții de securitate credibile ca parte a oricărui acord de pace, declară premierul britanic Keir Starmer după summitul virtual cu președintele american Donald Trump și liderii europeni.

Dorința americană este de a obține o încetare a focului, a declarat președintele francez Emmanuel Macron.

„Există speranța că ceva se mișcă. Există speranța că ar putea fi pace în Ucraina”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.