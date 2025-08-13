Macron, după convorbirea dintre Trump și liderii europeni: Dorința americană este de a obține o încetare a focului

Președintele francez a participat miercuri după-amiază la o videoconferință cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și lideri ai Uniunii Europene, cu privire la viitorul summit Trump-Putin privind Ucraina.

După o conversație telefonică de o oră cu Donald Trump, Emmanuel Macron a declarat că președintele american dorește să obțină un armistițiu în Ucraina. O inițiativă „susținută” de Franța, a afirmat șeful statului francez, potrivit Le Figaro.

Președintele francez a indicat, de asemenea, că schimbul de replici cu Donald Trump le-a permis aliaților europeni să spere la o „pace durabilă”. În plus, Emmanuel Macron a dat asigurări că „chestiunile teritoriale vor fi negociate” doar de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Nu există planuri serioase pentru schimburi teritoriale pe masă astăzi”, a adăugat el. Emmanuel Macron a anunțat, de asemenea, că un nou pachet de sancțiuni ar putea fi impus împotriva Rusiei.

Viitoarea întâlnire Trump-Putin privind Ucraina va avea loc în Alaska pe 15 august.