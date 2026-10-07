Facturi mai mari la energie în această toamnă. Ce spune Cristian Bușoi despre o scumpire de 50%

Bușoi: Trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri

Secretarul de stat a explicat că estimările exacte privind evoluția facturilor nu sunt încă finalizate, inclusiv pentru că nu este cunoscută perioada în care cele două reactoare de la Cernavodă vor rămâne oprite.

„În contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și, mai ales, al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor simți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, că trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri”, a declarat Cristian Bușoi, miercuri, la Digi24.

Potrivit acestuia, marii furnizori și consumatorii industriali nu și-au finalizat încă estimările.

„În acest moment nu știm cât vom mai avea închisă centrala de la Cernavodă, cele două reactoare. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proaste”, a spus secretarul de stat.

Bușoi a precizat că scenariul redeschiderii reactoarelor până la jumătatea lunii octombrie nu mai este realist, iar autoritățile așteaptă prognozele pentru a doua parte a lunii.

Energia cumpărată în orele de vârf poate avea prețuri chiar duble

Oprirea reactoarelor scoate din sistem aproximativ 900 MW care făceau obiectul unor contracte bilaterale între Nuclearelectrica și furnizori sau mari consumatori, cantități care trebuie acum înlocuite prin achiziții de pe piață.

„Acestea sunt prețuri sensibil mai mari, uneori chiar duble în orele de vârf, față de ce ar fi fost dacă am fi avut centrala de la Cernavodă”, a afirmat Bușoi.

România a înregistrat și importuri record de energie electrică. Potrivit secretarului de stat, acestea au ajuns sâmbătă la 3.500 MW, aproape de capacitatea maximă de import, de aproximativ 4.000 MW.

Bușoi a insistat însă că nu există, în acest moment, un risc de lipsă de electricitate.

„Piața regională este stabilă, cele două centrale nucleare din regiune funcționează. Nu vom fi nevoiți nici măcar să facem limitări de consum la marii consumatori industriali”, a spus acesta.

Bușoi a precizat că piața regională este stabilă, iar importurile României variază, în funcție de producția eoliană și de orele de vârf, între aproximativ 1.200 MW și recordul de 3.500 MW. Potrivit acestuia, impactul asupra prețurilor nu diferă semnificativ în funcție de faptul că energia este cumpărată din România sau din regiune, însă producția internă ar aduce beneficii suplimentare prin taxe, impozite, locuri de muncă și dezvoltarea companiilor românești.

Secretarul de stat a mai spus că sunt în derulare investiții în baterii de stocare și în noi capacități de producție, iar ANRE și Transelectrica și-au intensificat eforturile pentru accelerarea proiectelor. O miză importantă este finalizarea centralei pe gaze de la Mintia, care ar putea începe să producă pentru sistem până la sfârșitul anului, în timp ce noua centrală de la Iernut ar urma să intre în producție în primul trimestru al anului viitor. În paralel, autoritățile speră la redeschiderea capacităților indisponibile de la Cernavodă spre sfârșitul acestei luni sau începutul lunii viitoare.

Scumpire de 50%?

Întrebat dacă este posibilă o majorare de până la 50% a prețului electricității, Cristian Bușoi a spus că datele disponibile nu susțin în prezent un astfel de scenariu.

„În acest moment nu avem date care să ducă chiar la o creștere atât de mare, dar lucrurile sunt complicate la nivel european. A fost principala sursă de îngrijorare la întâlnirea miniștrilor Energiei de săptămâna trecută, de la Dublin, la care am participat. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă”, a declarat Bușoi.

Consumatorii vulnerabili ar putea primi ajutor suplimentar

Cristian Bușoi spune că persoanele vulnerabile vor fi principala prioritate în cazul în care evoluția prețurilor va impune noi măsuri de sprijin.

În prezent există voucherele de 50 de lei, însă un viitor guvern sau Parlamentul ar putea decide suplimentarea ajutorului dacă situația se deteriorează.

„Consumatorii vulnerabili sunt principala prioritate pentru eventuale măsuri de sprijin. Știți că le-am avut și în trecut și sunt aceste vouchere de 50 de lei. Evident că, dacă lucrurile merg într-o direcție total nefavorabilă, sunt convins că guvernul care va urma sau Parlamentul va lua o decizie de sprijin suplimentar pentru consumatorii vulnerabili”, a spus secretarul de stat.

În acest moment, însă, nu există discuții concrete privind suplimentarea sprijinului.

„În acest moment nu și, oricum, guvernul interimar nu poate lua astfel de decizii”, a explicat secretarul de stat.

Bușoi avertizează și asupra scumpirilor în lanț

O altă problemă majoră este situația marilor consumatori industriali, atât de energie electrică, cât și de gaze naturale.

Bușoi a avertizat că o eventuală creștere a costurilor acestora s-ar putea transfera ulterior în prețurile produselor, cu efecte asupra inflației și puterii de cumpărare.

„Orice ajutor pe care îl dăm, fie celor vulnerabili, fie marilor consumatori industriali, necesită resurse. Orice scumpire a prețurilor produselor lor va duce la scumpiri în lanț, inflație și scăderea puterii de cumpărare”, a afirmat acesta.

Secretarul de stat a precizat însă că eventualele măsuri suplimentare depind de resursele bugetare ale viitorului Executiv.

„Toate astea necesită o sursă bugetară, pe care astăzi actualul buget nu o poate acomoda”, a spus Cristian Bușoi.