FMI a numit un nou Reprezentant Regional pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Spaniolul Carlos Mulas-Granados va coordona și biroul din România

În calitate de Reprezentant Regional pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, cu sediul la Varșovia, Polonia, Carlos Mulas-Granados va coordona și birourile FMI din România, Bulgaria și Belarus.

El îi va succeda în funcție lui Geoff Gottlieb, care se întoarce la sediul FMI după trei ani de serviciu în biroul Fondului din Varșovia, au anunțat oficialii Fondului de la Washington.

Potrivit acestora, rotația Reprezentanților Rezidenți este o practică standard a FMI, concepută pentru a sprijini dezvoltarea personalului și a asigura eficacitatea continuă a operațiunilor sale globale.

CV-ul lui Carlos Mulas-Granados

Carlos Mulas-Granados, cetățean spaniol, a ocupat recent funcția de șef adjunct în cadrul Unității de Strategie a FMI, unde a supravegheat colaborarea Fondului cu Comitetul Monetar și Financiar Internațional și cu G20.

Anterior, a deținut funcții de economist senior în diverse departamente ale FMI, contribuind la misiuni în Brazilia, Croația, Costa Rica, Portugalia, Senegal și Regatul Unit și conducând lucrări analitice pentru publicațiile emblematice ale FMI, cum ar fi Perspectivele Economice Mondiale, Monitorul Fiscal și Perspectivele Economice Regionale ale Europei, au tranmis oficialii FMI.

Potrivit profilului de pe LinkedIn, Carlos Mulas-Granados s-a alăturat FMI în august 2012, iar anterior a lucrat și în Guvernul Spaniei și în cadrul Comisiei Europene.