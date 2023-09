Foerch România a investit aproape 4 mil de euro ȋntr-un sediu propriu şi estimează afaceri ȋn creştere, de peste 13 milioane de euro, ȋn 2023

“Suntem într-un moment de triplă sărbătoare, în care aniversăm 60 de ani de la înfiinţarea grupului, 15 ani de la debutul activităţii în România şi mutarea în casă nouă, după o investiţie de peste 3,8 mil euro.

M-am alăturat echipei Foerch la jumătatea anului 2010, iar la finalul acelui an, am înregistrat o cifră de afaceri de 10 milioane de lei şi am închis primul an fără pierderi. Discutam atunci, cu conducerea concern-ului, planuri de dezvoltare a business-ului şi ne propuneam să dublăm vânzările, ceea ce la momentul respectiv ni se părea o super provocare pentru echipa de aici. La 13 ani distanţă, estimăm o cifră de afaceri de peste 13 mil. de euro. Evoluţia nu ar fi fost posibilă fără încrederea conducerii grupului, atât în potenţialul economic al României, cât şi în echipa locală Foerch”, spune Liviu Şonea, Director General Foerch România.

De la debutul pe piaţa locală, Foerch România a crescut constant, din punct de vedere al cifrei de afaceri şi al numărului de clienţi. Compania a ajuns la peste 15.000 parteneri, din industrii diverse, precum cea auto (55% din CA) sau construcţii (35% din CA).

Compania a pornit cu 74 de angajaţi, ȋn 2008, şi a extins echipa, până la 162 de membri, dintre care 123 de consultanţi de vânzări şi 37 personal birouri şi logistică. 17 persoane sunt ȋn firmă ȋncă de la ȋnceput. Foerch caută, ȋn continuare, noi colegi, din dorinţa de a răspunde nevoilor a cât mai mulţi clienţi, din diverse industrii.

Evoluţia portofoliului de produse este, de asemenea, impresionantă – de la distribuţia a peste 30.000 de articole ale companiei mamă, la peste 150.000 de articole, ale mai multor producători. Sortimentul actual cuprinde materiale consumabile, scule, produse chimice pentru atelier, dotare pentru ateliere, scule diamantate, produse chimice pentru construcţii, elemente de ancorare, izolaţii pentru ţevi, elemente de ventilaţie pentru acoperişuri şi multe altele.

Sediu nou, de peste 4.400 mp, ȋn Braşov

Noua construcţie se desfăşoară pe o suprafaţă de peste 4.400 mp, dintre care 3.300 mp reprezintă noul depozit şi peste 1.100 mp constituie partea de birouri, săli de training şi de şedinţe. Sediul are o arhitectură modernă, include soluţii inovatoare, eficiente energetic şi prietenoase cu mediul. Ȋn interiorul depozitului, a fost amenajat un spaţiu dedicat activităţii de servisare a produselor.

,,Noul sediu ne va ajuta să oferim servicii mai bune clienţilor şi condiţii optime pentru a ne extinde echipa. Filosofia noastră a fost întotdeauna să avem produsul adecvat nevoilor şi aplicaţiilor clientului, la calitatea necesară, ȋn cantitatea necesară şi la momentul oportun. Investiţia a fost gândită pentru a susţine dezvoltarea companiei pe următorii cinci-zece ani, dar a fost proiectată astfel ȋncât să putem mări capacitatea de depozitare cu încă 1.800 mp şi suprafaţa de birouri cu încă 350 mp, în momentul în care această extindere va fi necesară”, completează Liviu Şonea.

Atât clădirea de birouri, cât şi cea aferentă depozitului, reunesc facilităţi din sfera clădirilor pasive, compania fiind ȋn permanentă căutare de soluţii pentru eficientizarea costurilor operaţionale, dar şi pentru sporirea confortului angajaţilor. Nu ȋn ultimul rând, construcţia este durabilă şi responsabilă faţă de mediu.

Pe acoperişul depozitului au fost montate panouri solare cu o capacitate de 24 KW, precum şi panouri solare pentru apă menajeră. Iluminatul interior şi exterior se face exclusiv cu panouri cu led, iar iluminatul perimetral este declanşat de senzori. Suprafaţa vitrată este de peste 40% din faţada clădirii de birouri, care este, de asemenea, placată cu plăci de fibrociment pentru a permite ventilarea optimă a clădirii. A fost inclusă şi o instalaţie de aport aer proaspăt, pentru a nu mai fi necesară folosirea aerului condiţionat. Peste 5.000 mp sunt amenajaţi cu suprafeţe verzi, la udarea cărora este folosită şi apa pluvială.

Grupul Foerch a fost ȋnfiinţat ȋn urmă cu 60 de ani, ȋn Germania, iar astăzi are filiale în 22 de ţări europene şi peste 55 de filiale sau firme partener în întreaga lume. În România, compania îşi desfăşoară activitatea din anul 2008. Foerch România face parte acum din companiile de top cu vânzare directă de articole consumabile, articole de montaj şi de ancorare pentru construcţii, pentru ateliere şi industrie, cu sediul ȋn Braşov.