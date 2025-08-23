Prima pagină » Social » Brașovul este iluminat în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate și compasiune

Brașovul se alătură din nou orașelor din Europa și din țară care iluminează în culorile drapelului ucrainean clădiri sau locații cunoscute, în 23 și 24 august, în semn de solidaritate și compasiune, dat fiind că se împlinesc trei ani și sase luni de la invazia rusă în această țară.
Laura Buciu
23 aug. 2025, 12:07

În data de 23 august, Ucraina marchează Ziua Drapelului de Stat, iar în 24 august, Ziua Independenței.

„Apreciem deosebit eforturile primăriei, comunităţii de afaceri şi societăţii civile din Braşov de a sprijini cetăţenii ucraineni care şi-au găsit adăpost în oraşul dumneavoastră. (…) Suntem convinși că eforturile comunităţii Braşovului vor continua să consolideze relaţiile de bună vecinătate dintre Ucraina şi România, precum şi să contribuie la o Europă paşnică, rezilienţă şi unită“, se arată în scrisoarea adresată primarului George Scripcaru de Ambasada Ucrainei în România.

Steagul Ucrainei a fost adoptat oficial pentru prima oară în istorie în 1918. El are benzi orizontale de dimensiuni egale în culorile albastru și galben, culori prezente pe vechiul steag al Regatului Galiția-Volhynia, folosit în secolul al XII-lea.

Ziua Independenței Ucrainei este celebrată anual în data de 24 august și este și ziua națională, care marchează adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în anul 1991.