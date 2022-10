Fost ministru al Economiei, avertisment: riscul de ţară al României a explodat

„V-aţi întrebat de ce în România sunt în multe cazuri preţuri mai mari la produse decât în Vest şi salarii mai mici? Nu, nu din cauza unei conspiraţii mondiale contra Românilor. Ci din cauza propriului nostru guvern care face investiţiile mai periculoase în România comparativ cu alte state. Ca să distingem ce e vina războiului din Ucraina şi ce nu, să ne uităm la ţările comparabile cu România din regiune. Să luăm Polonia, Ungaria, Bulgaria şi Cehia. Toate riscurile de ţară ale ţarilor din jurul nostru au crescut din cauza războiului. Este firesc. Când războiul este la graniţă, îţi creşte riscul de ţară”, spune Claudiu Năsui, pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru USR al Economiei precizează că, totuşi, riscul de ţară al României a crescut mult peste cele ale celorlalte ţări din regiune.

„Degeaba ne vorbesc reprezentanţii PSD-PNL că ar fi vina Green Deal-ului sau a războiului din Ucraina. Acelea nu explică de ce riscul de ţară al României creşte mai mult decât al celorlalte state din regiune. Iar asta e doar vina guvernului.

Ce este riscul de ţară? Ca să înţelegem riscul de ţară, imaginaţi-vă că aveţi 10.000 de euro de investit. Şi aveţi de ales să investiţi în Germania sau în Burkina Faso. În ambele ţări câştigaţi 500 de euro pe investiţie (5%). Unde investiţi? Foarte probabil, dacă nu aveţi un ataşament particular pentru Burkina Faso, veţi investi în Germania. Nu de alta, dar Germania e mult mai stabilă şi predictibilă decât Burkina Faso. Pentru aceiaşi bani, nu are niciun sens să vă asumaţi un risc mai mare. Dar dacă schimbăm puţin scenariul şi să zicem că în Germania investiţia v-ar aduce 400 de euro, pe când în Burkina Faso v-ar aduce 600 de euro? Atunci unde investiţi? Lucrurile nu mai sunt atât de clare. Aici devine clar riscul de ţară. Depinzând de cum evaluaţi riscul de ţară în Germania şi Burkina Faso veţi alege o ţară sau alta. E clar că investiţia în Burkina Faso vă aduce mai mulţi bani, dar, în acelaşi timp, vă asumaţi şi riscuri mai mari. Dacă vi se pare că un profit de 200 de euro în plus sunt suficienţi cât să vă asumaţi riscurile din Burkina Faso, atunci veţi investi acolo. Dacă nu, veţi rămâne în Germania în ciuda faptului că rentabilitatea e mai mică”, spune Năsui.

Acesta explică faptul că risc de ţară mare înseamnă că investitorii nu investesc decât dacă ei cred că au un profit suficient de mare încât să renteze să-şi asume riscul.

„România are cel mai mare risc de ţară din regiune. El se aproximează prin ceea ce se numesc CDS (Credit Default Swap) care sunt costul pentru asigurarea datoriei. Adică dacă dumneavoastră împrumutaţi statului român o sumă şi apoi vă este frică că ar putea să nu vi-i mai dea înapoi, vă duceţi şi cumpăraţi o asigurare. Acea asigurare se numeşte CDS. Din preţul ei ne dăm seama cât este riscul de ţară. De ce avem riscul de ţară atât de mare? Din cauza deciziilor distructive luate de guvern. Haos şi impredictibilitate. Politicieni care se jură că nu vor creşte taxele şi care apoi le cresc. Ministrul finanţelor promite că pilonul 2 va fi lăsat în pace, după care dă OUG ca să-l descurajeze. Acelaşi ministru al finanţelor zice că va ţine cheltuielile sub control, dar la prima rectificare bugetară le creşte cu 29 de miliarde de lei şi adânceşte deficitul. Toate acestea contează. Şi nu contează doar într-un mod abstract. Ci contează în mod real. Pentru că risc de ţară mai mare înseamnă mai puţine investiţii, mai puţină concurenţă, preţuri mai mari, salarii mai mici şi rate de profit mai mari”, explică fostul ministru.