Noua taxare a multinaționalelor pune în pericol 200.000 de joburi din servicii externalizate

Măsura propusă de Guvern privind taxarea suplimentară a multinaționalelor lovește în plin industria serviciilor externalizate, unde lucrează aproximativ 200.000 de angajați. Noile reguli prevăd ca serviciile plătite către firmele afiliate – precum consultanță, management, licențe software, training sau dobânzi – să nu mai fie deductibile dacă depășesc 3% din totalul cheltuielilor unei companii. Peste acest prag, cheltuielile devin nedeductibile și se taxează cu 16% impozit pe profit.

„Da, această măsură loveşte în industria noastră. Mai mult de 200.000 de angajaţi lucrează doar în industria aceasta, care este preponderent alcătuită din multinaţionale”, a declarat Cătălin Iorgulescu, vicepreşedinte al Asociaţiei Business Service Leaders (ABSL), citat de Ziarul Financiar.

„Suntem deja de două ori mai scumpi decât India”

Reprezentanții industriei atrag atenția că externalizarea de servicii funcționează exact pe baza plăților interne în cadrul grupurilor internaționale, de exemplu pentru licențe software, training sau servicii de management, iar România riscă să devină neatractivă pentru investitori.

Vicepreședintele asociației de profil a avertizat vineri dimineață, într-o întâlnire cu presa: „Suntem deja de două ori mai scumpi decât India. Cu noile taxe, de ce ar mai veni firmele străine în România?… Mai pui şi taxele astea, iar cei din Franţa şi din Anglia (companii care și-au externalizat servicii în România n.r.) se vor muta în India. Şi nu am obţinut nimic”.

România ar putea pierde unul dintre puținele sectoare cu salarii peste medie

Specialiștii explică faptul că externalizarea serviciilor a adus în România mii de locuri de muncă bine plătite, preluând activități pe care contabilii sau specialiștii IT le făceau în Franța, Germania ori Marea Britanie. „Să zicem că de mâine nu mai sunt aceste multinaţionale, atunci ce faci cu cei 200.000 de oameni al căror salariu este acum mult peste media salariului din România?”, a adăugat reprezentantul ABSL pentru sursa citată.

Pe de altă parte, autoritățile susțin că măsura este necesară pentru a preveni exportul profiturilor prin facturi interne în cadrul grupurilor internaționale și pentru a crește veniturile bugetare.

În esență, măsura nu lovește doar în marjele de profit ale multinaționalelor, ci și în logica pe care s-a construit sectorul serviciilor externalizate în România. Dacă aceste companii își vor reconsidera planurile de investiții, riscul este ca România să piardă unul dintre puținele domenii unde salariile depășesc semnificativ media națională și care aduce contribuții consistente la buget.