Fraudă de amploare cu bani europeni / Fermieri greci, acuzați că au fraudat peste 22 de milioane de euro din subvenții europene

Sute de fermieri din Grecia au obținut ilegal subvenții agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro, declarând în fals terenuri pe care nu le dețineau, a anunțat marți ministrul protecției cetățeanului, Michalis Chrysochoidis.

Potrivit Reuters, autoritățile au descoperit o fraudă de amploare privind fondurile europene pentru agricultură, după ce poliția a percheziționat în iulie birourile OPEKEPE, agenția guvernamentală responsabilă de gestionarea subvențiilor.

6.000 de dosare cu 22,67 de milioane de euro

Anchetatorii au ridicat sute de mii de documente fiscale ale fermierilor, iar verificările efectuate până acum pe 6.000 de dosare au scos la iveală plăți necuvenite de 22,67 milioane de euro.

„Nu putem și nu trebuie să tolerăm ca cineva să pună mâna pe bani publici, fie că sunt de la stat sau de la Uniunea Europeană. Este datoria noastră să activăm toate mecanismele pentru a preveni și, când e cazul, să investigăm, să identificăm și să pedepsim vinovații,” a declarat Chrysochoidis într-un mesaj televizat.

Frauda a avut loc între 2019 și 2024 și se baza pe declarații false privind proprietatea sau închirierea de terenuri agricole.

Zeci de crescători de animale, puși sub acuzare încă din martie

În martie, procurorii europeni au pus deja sub acuzare zeci de crescători de animale pentru declarații mincinoase legate de pășuni.

În iunie, Comisia Europeană a amendat Grecia cu 392 de milioane de euro pentru gestionarea defectuoasă a subvențiilor agricole în perioada 2016 -2023, tot prin intermediul OPEKEPE.

În urma scandalului, patru miniștri greci au demisionat, iar guvernul conservator condus de Kyriakos Mitsotakis, reales în 2023, a anunțat că va transfera atribuțiile agenției către autoritatea fiscală pentru a crește transparența.