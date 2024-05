Giganţii din IT nu au doar veşti proaste pentru România: Americanii de la Amazon au deschis un studio de jocuri în Bucureşti. Anunţuri de recrutare active pentru 23 de poziţii

„Amazon Games anunţă că a deschis un nou studio de dezvoltare de jocuri în Europa, cu sediul în Bucureşti, România. Studioul extinde angajamentul Amazon de a dezvolta şi publica jocuri, acesta alăturându-se echipelor de dezvoltare existente în Orange County, Montreal, San Diego şi Seattle. Noul studio se va concentra pe susţinerea portofoliului diversificat de jocuri al Amazon Games, acum şi în viitor”, conform unui anunţ publicat de Amazon Europa.

"Amazon Games se concentrează pe dezvoltarea şi publicarea de jocuri excelente şi avem în faţă o foaie de parcurs ambiţioasă pe termen lung", a declarat Christoph Hartmann, vicepreşedinte al Amazon Games. "Extinderea echipelor noastre interne de dezvoltare în Europa a fost un pas firesc pentru noi în abordarea portofoliului nostru amplu. Bucureştiul este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai importante oraşe europene emergente pentru dezvoltarea de jocuri şi aşteptăm cu nerăbdare să profităm de bogata resursă de talente."

Studioul va fi condus de un fost şef al rivalilor de la Ubisoft, un alt gigant din industria jocurilor. „Amazon Games l-a angajat pe veteranul din industrie Cristian Pana pentru a conduce noul studio din Bucureşti. Cristian aduce peste 20 de ani de experienţă în crearea de jocuri video, cel mai recent fiind director general la Ubisoft Bucureşti. Experienţa sa acoperă unele dintre cele mai mari jocuri şi francize din industrie - inclusiv Tom Clancy's The Division, The Crew, Far Cry şi Avatar - şi diverse genuri, inclusiv jocuri de condus, jocuri de acţiune şi aventură în lume deschisă şi alte jocuri de rol (RPG)”

"Sunt încântat să mă alătur Amazon Games într-un moment în care echipa construieşte în mod activ pe o foaie de parcurs interesantă", a declarat Cristian Pană, şeful studioului Amazon Games . "Am construit şi am condus echipe remarcabile în trecut şi ştiu că această zonă a Europei este un punct fierbinte pentru unele dintre cele mai bune talente din domeniul jocurilor de noroc."

„Amazon Games face angajări într-o varietate de discipline, iar posturile cheie deschise la noul studio din Bucureşti includ dezvoltatori de software, artişti, designeri şi animatori”, a anunţat compania. Pe site-ul companiei sunt publicate 23 de anunţuri de recrutare pentru studioul din Bucureşti.