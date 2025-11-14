Hidroelectrica, lăsată pe mâna unei firme abonate la stat. Finalist cu legături vechi cu Rusia

O firmă cu zeci de contracte cu statul, majoritatea pe consultanță sau resurse umane, se ocupă de recrutarea „capetelor” Hidroelectrica. ARC Consulting, deținută de Elena și Radu Căprar, derulează procesul de recrutare pentru funcțiile de CEO și CFO, cele mai importante roluri executive ale celui mai mare producător de energie din România. S-au depus mii de CV-uri și, în finală, au mai rămas două persoane: Mihai Aniței și Radu Ioan Constantin pentru funcția de CEO, potrivit informațiilor Economedia. Primul este un manager a cărui carieră s-a intersectat de cel puțin trei ori cu Rusia, al doilea are o istorie cu Hidroelectrica de 17 ani pe diferite funcții de conducere, relatează Gândul.

Acum este vorba însă de cea mai importantă companie pentru securitatea națională energetică a României, pentru că Hidro produce 27% din energia din România cu cele 188 de hidrocentrale amplasate pe apele României. Mai mult, compania, prin divizia de furnizare de energie electrică, are o cotă de piață de 15%, conform celui mai recent raport al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

De asemenea, unul dintre favoriți pentru conducerea executivă, Mihai Aniței, selectat dintre miile de CV-uri de către firma ARC Consulting, are o istorie de legături cu Rusia.

Atribuire directă pentru recrutarea șefilor Hidroelectrica

Contractul pentru derularea recrutării șefilor Hidroelectrica a fost atribuit direct companiei din Cluj-Napoca. Suma nu este mare: 29.000 de lei, adică circa 5.800 de euro, dar implicațiile sunt mai departe de bani. Conform informațiilor Gândul, în finală, selectați de recrutor, au rămas doar cei doi favoriți amintiți, deși au participat și alți manageri cu experiență în spate, inclusiv fostul CEO Bogdan Badea.

Recrutarea ar fi trebuit să se realizeze printr-un operator independent, conform cerințelor europene. De altfel, România riscă să piardă 300 mil. euro tocmai din cauza numirilor politice la nivelul companiilor de stat, așa cum a scris Economedia, în exclusivitate. Este vorba de o reformă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind guvernanța corporativă a companiilor de stat.

CITEȘTE MAI MULT PE GÂNDUL