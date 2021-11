IKEA s-ar putea extinde şi în provincie. Ce oraşe vizează gigantul suedez

Retailerul de mobilă Ikea, care are două magazine pe piaţa locală, ambele în Bucureşti, ia în calcul să dezvolte şi pe piaţa locală unităţi sub formate mai mici, aşa cum există deja la nivel de grup, şi are în vizor şi noi puncte de colectare în ţară, scrie ZF.