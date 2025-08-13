Patru răniți, printre care și un copil, după ce o butelie a explodat la Bacău. Victimele au fost transferate la alte spitale din țară

UPDATE: Cele patru victime ale exploziei din Letea Veche, județul Bacău, sunt transferate miercuri, la spitale din București și Timișoara, transmite Ministerul Sănătății.

În urma incidentului, evaluările de la fața locului au arătat că fata în vârstă de 14 ani, cu arsuri de aproximativ 40% suprafață corporală, trebuie să fie transferată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” cu elicopterul SMURD.

Alți trei adulți au cu arsuri cuprinse între 50-70% suprafață corporală. Aceștia vor fi redirecționați în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

În paralel Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și Ministerul Sănătății (MS) vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate.

Patru persoane au fost rănite,miercuri, după ce o butelie a explodat și a generat un incendiu într-o casă dintr-o localitate din Bacău. Printre acestea se numără și un copil.

ȘTIREA INIȚIATĂ: Patru persoane, inclusiv un minor, au fost rănite miercuri după-amiază, în urma exploziei unei butelii urmată de incendiu, produsă într-o locuință din comuna Letea Veche, județul Bacău.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău, la fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, echipaje DelGaz Grid, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, două ambulanțe SAJ și un echipaj SMURD.

Incendiul a afectat bunurile dintr-o cameră și aproximativ 20 de metri pătrați din acoperișul casei. Flăcările au fost lichidate, însă pompierii și specialiștii continuă acțiunile pentru asigurarea zonei și stabilirea cauzei exacte a producerii exploziei.

Răniții au fost preluați de echipajele medicale pentru îngrijiri de specialitate.