București. Lucrări la rețeaua de termoficare blochează două benzi pe Șoseaua Mihai Bravu

Traficul rutier a fost deviat prin ampriza căii de rulare a tramvaielor, pe un segment de aproximativ 50 de metri.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în siguranță și să respecte semnalizarea rutieră temporară, precum și indicațiile polițiștilor.

Pietonilor li se recomandă să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor, să traverseze strada doar prin locurile amenajate și la semaforul verde, după ce s-au asigurat că șoferii le-au observat intenția de a traversa.