Discrepanțele educaționale din București. Cartierul decide viitorul elevilor / Unele cartiere nu au trimis niciun elev la un colegiu național

Studiul a inclus date de la 13.206 de elevi din 223 de școli și 56 de cartiere, care au susținut Evaluarea Națională 2025, și evidențiază discrepanțe majore între zonele capitalei.

Viitorul educațional al elevilor din București: Nord vs. Sud și centrul orașului

Datele arată că un copil din cartierul Romana-Magheru are 42,5% șanse să fie admis la un colegiu național de top, comparativ cu doar 3,2% pentru un elev din Ferentari, diferență de peste 13 ori. Cartiere precum Romana-Magheru, Foișor-Pache, Piața Victoriei, Moșilor-Armenească și Vatra Luminoasă trimit peste o treime dintre elevi la colegii naționale, în timp ce în Apărătorii Patriei, Chitila, Electronicii, Giulești Sârbi și Pipera niciun elev nu a atins performanța de top, se arată în raport.

Elevii din nordul Bucureștiului au, în medie, 2,5 ori mai multe șanse de a ajunge la un liceu de elită decât cei din sud. În cartierul Titan, șansele variază dramatic între școlile de top și unitățile cu rezultate modeste, demonstrând un veritabil mecanism de loterie urbană.

Micro-universuri educaționale și paradoxuri urbane

Unele școli private și de elită, cum este ALETHEEA sau Școala Gimnazială nr. 49 din Vatra Luminoasă, ridică performanțele întregului cartier, în timp ce școli cu rezultate slabe trag media în jos, cum se întâmplă în Bucureștii Noi sau Berceni. Chiar și cartiere centrale precum Cismigiu au performanțe mai mici decât zone periferice precum Militari sau Titan.

Apel la acțiune pentru reducerea inegalităților

Datele nu reflectă doar performanța școlară, ci și inegalitățile socio-economice și accesul diferit la resurse educaționale. AIParte subliniază că aceste informații trebuie să fie un instrument pentru părinți, jurnaliști și autorități locale. Investiția în reducerea decalajelor educaționale este vitală pentru ca fiecare copil să aibă șanse egale la un viitor educațional de succes.