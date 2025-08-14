Prima pagină » Politic » Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei

Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a anunțat că a început curățenia în București. Primul loc vizat este Centrul Istoric, fiind unul dintre cele mai vizitate locuri ale orașului.
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Alexandra-Valentina Dumitru
14 aug. 2025, 16:27, Politic

Printr-un program de reabilitare și modernizare, în Centrul Istoric se vor schimba băncile uzate, se va repara iluminatul public, se vor igieniza străzile și înlătura elementele degradate, se va reface pavajul și repara zonele afectate, se vor inventaria toate totemurile amplasate pe domeniul public și înlătura cele abandonate, se vor igieniza și repara stațiile STB, iar coșurile de gunoi degradate și capacele de canalizare vor fi înlocuite.

„Acțiunile din Centrul Istoric sunt doar începutul. Continuăm pe marile bulevarde pentru un București mai sigur și mai curat”, a precizat Bujduveanu.