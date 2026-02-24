Ilie Bolojan vine să explice măsurile de relansare economică și reformă a administrației. Ședința de Guvern s-a încheiat

Cele două documente de pe masa Cabinetului Bolojan, conform agendei anunțate cu câteva minute înaintea ședinței de marți seara sunt:

Proiectul de Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creștere a investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal – bugetar

Proiectul de Ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Acord în coaliție

Proiectele au fost incluse pe agenda Guvernului după ce coaliția de guvernare a ajuns, luni, în unanimitate, la un acord asupra măsurilor pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european.

În ceea ce privește finalizarea pachetului de relansare economică, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administrației centrale și locale.

În privința reformei administrației centrale și locale, coaliția a decis adoptarea, în ședință de Guvern, a reformei administrației centrale și locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale instituțiilor. Scopul reformei este creșterea calității actului administrativ și reducerea costurilor statului.

Pachetul de relansare economică

În forma inițială un proiect de Lege, nu OUG, privind instituirea unor măsuri de relansare economică și creșterea investițiilor și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal -bugetar, consultat în premieră de Mediafax pe 5 februarie, reglementa cadrul legal pentru acordarea de către Ministerul Finanțelor unor scheme pentru susținerea investițiilor strategice în economie, cu respectarea legislației specifice în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu politicile europene și naționale.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul ordonanței de urgență prezintă numai cadrul general pe baza căruia se instituie schemele de ajutor de stat/ajutoare ad-hoc, impactul financiar real stabilindu-se la momentul instituirii acestora.

„Proiectele cu impact semnificativ în economie, dezvoltate și implementate de mediul de afaceri au un efect multiplicator major în economia națională prin crearea de noi locuri de muncă și implicit generarea de venituri suplimentare, atât la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale cât și la bugetele locale, odată cu implementarea de investiții, retehnologizarea unor sectoare de activitate, introducerea de know-how și înalte tehnologii, procese tehnologice automatizate și robotizate, precum și prin dezvoltarea unor lanțuri de furnizare și de distribuție care au impact ulterior în consolidarea poziției competiționale a României pe piața europeană și internațională”, conform documentului.

Inițiatorii estimează că impactul asupra veniturilor bugetare generat de instituirea modificărilor legislative, estimat la -2,1 miliarde lei în anul 2026, este compensat de diminuarea cheltuielilor bugetare din proiectul de act normativ privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

