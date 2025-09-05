În 2025 autoritățile din România au emis aproape 72 000 de avize de muncă pentru străini

Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, majoritatea avizelor au fost eliberate pentru lucrători permanenți, fiind înregistrate 71.290 de astfel de documente.

Totodată, 228 de persoane au primit aviz de angajare ca lucrători detașați, 185 de avize au fost pentru lucrători înalt calificați, iar 175 de avize au fost acordate pentru lucrători sezonieri.

Alte 38 de avize au fost emise pentru lucrători ICT – respectiv persoane transferate în cadrul aceleiași companii, în timp ce 4 avize au fost acordate pentru lucrători au pair și un aviz pentru lucrător stagiar.

Persoanele interesate de angajarea străinilor pot accesa secțiunea dedicată pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru informații detaliate privind condițiile și etapele necesare obținerii avizului de angajare.