Prima pagină » Economic » În curând circulăm pe autostradă de la Boița la Nădlac. Secțiunea Margina-Holdea din A1 Lugoj – Deva, gata în proporție de 56%

Pe cei 9,13 km ai șantierului secțiunii Margina - Holdea a Autostrăzii A1 Lugoj-Deva, stadiul fizic al lucrărilor este de 56%, transmite, sâmbătă, Cristian Pistol, director CNAIR. Când secțiunea va fi deschisă, se va circula de la Boița la Nădlac pe 360 de km de autostradă.
foto: captura video
Laura Buciu
21 mart. 2026, 18:40, Economic

Asocierea de constructori români și bosniaci (UMB Spedition-EuroAsfalt) este mobilizată în șantier cu 330 de muncitori și 85 de utilaje, spune Pistol.

Astfel, pentru tunelul s-au finalizat excavațiile și lucrările de torcretare în ambele galerii (galeria de pe calea 2 are o lungime de 415 m și galeria de pe calea 1 are o lungime de 367,5 m). Fundațiile boltei întoarse au fost finalizate la ambele galerii, iar în galeria de pe calea 2 a fost deja montată hidroizolația pe o lungime de 340 m, iar în galeria de pe calea 1 a fost montata hidroizilația pe o lungime de 324 m.

În momentul de față se poate traversa cu mașina galeria de pe sensul Nădlac- Sibiu (calea 2), potrivit directorului general al CNAIR.

În Tunelul 2, la galeria de pe calea 2 (în lungime de 1985 m) s-au excavat 930 m, iar la galeria de pe calea 1 (în lungime totală de 1825 m) au fost excavați 1.144 m.

„Pentru creșterea ritmului lucrărilor de excavație la Tunelul 2, constructorii vor deschide un nou acces în galeria de pe sensul Sibiu-Nădlac (calea 1) și vor lucra din 8 puncte. A fost finalizată platforma pe care se va monta fabrica de grinzi care vor fi montate pe poduri și viaducte”, spune Cristian Pistol.

Contractul în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA) este finanțat prin PNRR și trebuie finalizat anul acesta.

În momentul în care secțiunea Margina-Holdea va fi deschisă se va putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Boița la Nădlac, pe o distanță de peste 360 km.

Citește și

Recomandarea video

