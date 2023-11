Indicele principal BET al Bursei de Valori Bucureşti câştigă 0,8% şi sparge maximul istoric

Astfel, Bursa de Valori Bucureşti a început săptămâna cu o valoare de 14.580 de puncte a indicelui principal BET, plus 0,78% faţă de şedinţa precedentă, în contrast cu bursele europene care au avut în principal scăderi: FTSE a urcat cu 0,15%, DAX la Frankfurt a avut minus 0,3%, CAC40 minus 0,44%, IBEX35 minus 0,62%.

De la început de 2023, BET are plus 25%. Spre comparaţie FTSE 100 a stagnat, DAX are plus 9%, CAC40 plus 8,35%. Cu tot cu dividende, bursa locală înregistrează o creştere de 33%.

„Este posibil să se repete evoluţia din luna septembrie, dinaintea plăţii dividendului special FP. Mai este o lună până la finalul ofertei publice FP, când va fi eliberată o sumă importantă de bani în piaţă. În anticiparea acesteia, se pare că investitorii continuă să acumuleze pe principalele acţiuni din BET”, spune un broker.

Cea mai mare ofertă de răscumpărare de acţiuni din istoria Bursei de Valori Bucureşti, cea prin care Fondul Proprietatea (simbol bursier FP) pune la bătaie 1 miliard de lei pentru a-şi răscumpăra 30% din capitalul social la un preţ superior celui de tranzacţionare în vederea remunerării investitorilor, a strâns până acum aproape 33 mil. lei. Oferta se încheie pe 5 decembrie.

Peste Ocean, Dow Jones se chinuie să rămână pe plus, S&P are plus 0,1%, iar Nasdaq plus 0,25%. VIX – indicele fricii creşte cu 3%. Săptămâna trecută a fost una de vis pentru investitorii din SUA cu creşteri susţinute aduse de perspectiva încheierii ciclului de înăsprire a politicii monetare.

Revenind la Bucureşti, valoarea tranzacţiile cu acţiuni a fost luni de 48 mil. lei, la jumătate faţă de media anului. Acţiunile Petrom au scăzut cu 0,27%, Banca Transilvania a urcat cu 2%, Hidroelectrica plus 0,77%, Romgaz plus 0,8%, scrie Ziarul Financiar.