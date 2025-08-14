INS: Producţia industrială a scăzut în ultima lună

În luna iunie 2025, producţia industrială (serie brută) a scăzut faţă de luna precedentă cu 2,9%, ca efect al scăderilor din cele trei sectoare industriale: industria extractivă (-4,0%), industria prelucrătoare (-3,1%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-0,7%).

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna precedentă cu 1,0%, ca urmare a scăderilor industriei extractive (-1,9%), producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-0,7%) şi industriei prelucrătoare (-0,3%).

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) a crescut cu 2,0%, datorită creşterilor din: industria prelucrătoare (+2,2%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+1,1%) şi industria extractivă (+0,6%).

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 0,8%.

Industria prelucrătoare a scăzut cu 0,7%, în timp ce producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi industria extractivă au crescut cu 0,3%, respectiv cu 0,1%.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 2,0%, din cauza scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-2,4%) şi industria extractivă (-1,1%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 0,6%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, a fost mai mică cu 1,2%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-1,4%) şi industria extractivă (-1,0%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 1,4%.