Investitorii japonezi își mută atenția spre Europa, atrași de potențialul sectorului de tehnologii avansate

Deși ecosistemul european al startup-urilor și al capitalului de risc a funcționat mult timp în umbra Silicon Valley, Europa a devenit un teren fertil pentru corporațiile japoneze, notează CNBC.

33 de miliarde de euro investite în startup-uri europene în ultimii ani

Potrivit unei analize realizate de fondul de investiții NordicNinja și platforma de date Dealroom, investitorii japonezi au participat din 2019, anul intrării în vigoare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Japonia, la runde de finanțare europene în valoare de peste 33 de miliarde de euro.

În cei cinci ani care au precedat Acordul de Parteneriat Economic UE–Japonia, investițiile totale s-au ridicat la doar 5,3 miliarde de euro.

„În Europa, la acea vreme, nu exista capital japonez în afară de SoftBank”, a declarat pentru CNBC Tomosaku Sohara, cofondator și partener general al fondului de capital de risc nipono-european NordicNinja.

Astăzi, Mitsubishi, Sanden, Yamato Holdings și Marunouchi Innovation Partners se numără printre companiile japoneze care investesc direct în tehnologia europeană, potrivit raportului. În același timp, fonduri de capital de risc cu legături japoneze, precum NordicNinja, ByFounders și Woven Capital (brațul de investiții al Toyota) finanțează startup-uri de pe continent.

Antreprenorii europeni, mai apropiați de stilul japonez de afaceri

„Apetitul Japoniei pentru investiții a existat dintotdeauna”, spune Sohara.

Multe companii japoneze și-au deschis încă din anii 2000 fonduri de investiții în SUA, pentru a profita de valul tehnologic din perioada în care unele dintre marile companii de astăzi abia se formau.

„Nimeni nu voia să se uite atunci spre Europa, dar după câțiva ani și-au dat seama că poate cultura americană e total diferită de cea japoneză și au început să gândească poate ar trebui să privim spre o altă regiune, precum Europa”, a explicat Sohara.

El a subliniat că profilul antreprenorilor europeni e mai compatibil cu mentalitatea japoneză.

Investitorii cu legături japoneze sunt deosebit de interesați de tehnologiile avansate (deep tech) – firme bazate pe inovații științifice sau inginerești. În 2024, 70% dintre investițiile japoneze în Europa au fost direcționate către companii din domeniul deep tech și al inteligenței artificiale.