Marii investitori pariază pe Europa pentru profituri sigure din obligațiuni

BlackRock, cea mai mare companie de investiții din lume, consideră că Europa este, în prezent, una dintre cele mai bune opțiuni pentru cei care caută câștiguri sigure din investiții. Firma administrează mii de miliarde de dolari pentru guverne, fonduri de pensii și investitori instituționali și are o mare influență pe piețele financiare din întreaga lume.

Un raport recent, citat de Bloomberg, arată că obligațiunile emise de companii europene de top oferă un câștig anual de aproape 3%, randament considerat atractiv într-o perioadă în care nu este ușor să găsești venituri sigure din investiții: „Companiile europene arată în continuare într-o formă destul de bună, per ansamblu. Iar în prezent nu prea există multe șanse de a obține câștiguri sigure din investiții”, a declarat James Turner, unul dintre liderii echipei care se ocupă de investiții în obligațiuni în Europa, Orientul Mijlociu și Africa”.

Cele mai promițătoare domenii

Economiștii americani au explicat că inflația din Europa este stabilă, aproape de ținta de 2% a Băncii Centrale Europene, iar perspectivele de creștere economică cresc. În plus, investitorii continuă să pompeze bani în obligațiuni, atrăși de combinația dintre risc scăzut și câștigul rezonabil: „Nivelurile atractive ale veniturilor sugerează că oportunitățile mai importante se găsesc în alegerea sectorului potrivit și a companiilor care merită încrederea investitorilor”.

Printre domeniile pe care BlackRock le consideră a fi cele mai promițătoare se numără băncile, companiile de utilități, tehnologia, media și telecomunicațiile, despre care specialiștii spun că sunt mai bine protejate de riscuri mondiale, precum tarifele comerciale sau tensiunile internaționale.

Riscul e mic, dar există

BlackRock avertizează că apetitul crescut pentru obligațiuni a dus la scăderea marjelor de risc. Altfel spus, diferența dintre randamentele companiilor sigure și cele riscante este mai mică decât de obicei, iar asta înseamnă că orice veste proastă neașteptată ar putea duce la scăderi bruște de preț: „De fiecare dată când apare ceva ce piața consideră un posibil pericol, marjele de risc se lărgesc puțin. Dar noi vedem asta ca o oportunitate de a cumpăra obligațiunile companiilor pe care le preferăm”.

Ce înseamnă pentru investitorii de rând

Europa oferă o oportunitate rară de a obține venituri stabile cu risc moderat într-o perioadă în care multe alte opțiuni fie sunt nesigure, fie nu oferă câștiguri atractive. Iar analiza companiei americane de investiții este relevantă nu doar pentru marile fonduri, ci și pentru investitorii individuali interesați de economisire, fonduri de pensii sau investiții pe termen lung, chiar dacă informațiile vin dintr-un nivel foarte înalt al lumii financiare.

Pentru cei care urmăresc stabilitatea financiară, direcțiile indicate de marii jucători din piață pot servi drept un semnal demn de încredere.