Italia: Câștiguri solide din rezervele strategice de aur. Ce cantitate are acum a treia rezervă naționala din lume

Rezervele de aur ale țării reflectă decenii de protejare hotărâtă după ce a reconstruit rezervele jefuite de naziști în anii 1940 și o poziție care a făcut-o să reziste apelurilor de vânzare în timpul crizelor repetate și pe măsură ce datoria națională a crescut.

Banca Italiei deține în prezent a treia cea mai mare rezervă națională de aur din lume, după Statele Unite și Germania. Cele 2.452 de tone metrice de aur ale sale au o valoare estimată la 300 de miliarde de dolari la prețurile actuale, aproximativ 13% din producția națională din 2024, potrivit calculelor Reuters.

O politică care durează de milenii

Pasiunea Italiei pentru lingouri de aur datează de milenii, etruscii stăpânind tehnica topirii bilelor de aur cu mult înaintea Romei antice. Sub Iulius Cezar, moneda de aur aureus a devenit piatra de temelie monetară a Imperiului Roman, iar secole mai târziu, fiorino a devenit la fel de influent în Europa medievală precum este astăzi dolarul.

Politica mai recentă a țării în materie de aur a fost modelată de experiența sa din timpul războiului, când forțele naziste, ajutate de regimul fascist italian, au confiscat 120 de tone din rezervele sale. La sfârșitul războiului, acestea se reducuseră la aproximativ 20 de tone.

În timpul „miracolului economic” de după război, Italia a devenit o economie bazată pe exporturi și a înregistrat o creștere a fluxurilor de valută străină, în special dolari americani. O parte din aceștia, potrivit site-ului web al Băncii Italiei, au fost convertiți în aur.

Rezervele sale au crescut la 1.400 de tone până în 1960, incluzând trei sferturi din lingourile confiscate, pe care a reușit să le recupereze în 1958.

Banca Italiei și rezervele depozitate

Banca Italiei deține în prezent aproximativ 871.713 monede de aur cu o greutate totală de aproximativ 4,1 tone în seifurile sale, denumite „sacristia” după camera din biserică în care sunt păstrate obiectele sacre.

Aurul reprezenta aproape 75% din rezervele oficiale ale Italiei la sfârșitul anului trecut, un procent semnificativ mai mare decât cel de 66,5% din zona euro, potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului.

Aproximativ 1.100 de tone sunt depozitate în seiful de sub sediul Băncii Italiei din Palazzo Koch, la câțiva pași de Colosseum. O cantitate similară este deținută în SUA, în timp ce cantități mai mici sunt păstrate în Marea Britanie și Elveția.

Italia rămâne, de asemenea, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de bijuterii din aur, producția fiind concentrată în Alessandria, Arezzo și Vicenza. Branduri de lux precum Bulgari, Buccellati și Damiani se bucură de recunoaștere la nivel mondial.