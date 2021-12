Marile pariuri pentru economie în 2022: PIB, deficit bugetar şi inflaţie

Potrivit Ziarului Financiar, 2022 este un an complicat pentru economia României. După un 2021 în care economia a performat mult peste aşteptările de la început de an, urmează un 2021 complicat pentru că avansul economiei a venit cu preţul său şi anume creşterea deficitelor gemene – deficitul comercial cu impact în deficitul de cont curent şi deficitul bugetar.

De asemenea, inflaţia, care la început de an, în proiecţia pe baza căreia a fost construit bugetul la început de 2021 era de 2,5% la final de an, a ajuns în noiembrie la 7,8% şi este prognozată la 7,7% până la final de an. Dacă guvernul nu venea cu plafonarea preţurilor la energie şi gaze, analiştii financiari sunt de părere că inflaţia se putea duce la peste 9%. Potrivit prognozei Băncii Naţionale a României, inflaţia s-ar putea tempera înspre a doua parte a lui 2022. Guvernul mizează în construcţia bugetară din 2022 pe o inflaţie la final de an de 4,7%, cu o medie anuală de 6,5%.

Veniturile la bugetul de stat sunt estimate la 440 mld. de lei, în creştere cu 13% faţă de 2021, ajutate şi de inflaţie (încasările statului din TVA, a doua cea mai importantă resursă la bugetul de stat, cresc odată cu inflaţia). Majorarea veniturilor este considerată optimistă de către analiştii financiari, în special pe partea de venituri fiscale, unde guvernul speră să strângă peste 10 mld. de lei în plus din colectarea mai bună a taxelor.

Deficitul comercial al României, adică valoarea exporturilor de bunuri vs. valoarea importurilor, ajunge la final de 2021 la 23,5 mld. de euro, un nivel record, care pune presiune pe moneda naţională, cu reverberaţii în întreaga economie. În 2022 deficitul comercial al României va ajunge la peste 26 de mld. de euro, iar perspective de reducere, cel puţin pe termen scurt, nu există.

Peste toate riscurile şi provocările economiei din 2022, se adaugă influenţa crizei sanitare, în toată Europa. De asemenea., evoluţia economiei europene este un factor-cheie pentru performanţa economiei româneşti, întrucât zona euro este de departe cel mai mare partener comercial al României.