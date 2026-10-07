Măsură radicală. UE intenționează să limiteze importurile de mașini de tipul hibrid din China

UE ia în considerare să introducă limite la import, în încercarea de a reduce deficitul comercial cu China, potrivit Clash Report. Este vorba despre o măsură temporară. Totuși, decizia finală nu a fost luată, iar viitoarele discuții cu oficialii de la Beijing ar putea modifica această propunere. Întâlnirea dintre reprezentanții UE și ai Chinei va avea loc la sfârșitul săptămânii.

În luna august, mărcile chinezești au acaparat un sfert din vânzările de mașinile de tipul hibrid din Europa și o treime din piața vehiculelor de tipul hibrid plug-in. Cota lor din totalul vânzărilor de mașini noi a atins un nivel record de aproape 12%.

Se iau în considerare cote

O opțiune luată în calcul de UE ar fi utilizarea cotelor tarifare.Este un sistem în care importurile care depășesc un anumit volum pot fi supuse unor taxe suplimentare.

Se pare că Bruxelles-ul intenționează să utilizeze sectorul mașinilor de tip hibrid pentru a testa o abordare care ar putea fi extinsă ulterior și la alte industrii afectate de dezechilibre comerciale. De asemenea, oficialii doresc să calibreze restricțiile astfel încât să reducă riscul unor represalii din partea Beijingului.

În prezent, mașinile de tipul hibrid nu sunt vizate de taxele majorate impuse de UE în cazul vehiculele electrice chinezești. Efectul a fost că ritmul de creștere a importurilor de vehicule electrice a încetinit, în timp ce mașinile de tipul hibrid și-au consolidat poziția pe piață.

Discuțiile de la Beijing ar putea modifica planurile

Acțiunile producătorilor auto europeni au crescut în urma aparițiilor acestor informații. Titlurile Renault au urcat cu până la 6,1%, cele ale Volkswagen cu 4,6%, iar cele ale Mercedes-Benz cu 2%.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, va merge la Beijing la sfârșitul acestei săptămâni pentru a se întâlni cu ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao. China și-a exprimat disponibilitatea de a discuta despre creșterea investițiilor și a achizițiilor din Europa. În schimb, a manifestat un interes scăzut față de măsuri care ar limita propriile exporturi. Ambasadorii UE urmează să fie informați cu privire la stadiul discuțiilor din China.

Eforturi mai ample privind dezechilibrele comerciale

Deficitul comercial al UE în relația cu China se ridică la peste 1 miliard de euro pe zi. Liderii vor discuta despre posibile instrumente comerciale suplimentare în cadrul unui summit programat pentru jumătatea lunii octombrie.

De asemenea, Comisia Europeană urmează să prezinte, până la sfârșitul anului, măsuri menite să remedieze dezechilibrul și să diversifice lanțurile de aprovizionare. În paralel, Franța și Germania au propus un alt instrument care ar putea limita accesul Chinei pe piața unică a UE în eventualitatea unui război comercial.