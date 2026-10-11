Metoda incredibilă găsită de micii producători pentru a nu fi amendați. Ce înseamnă „pepenele suspendat”

Totul s-a întâmplat într-un oraș de lângă Bari, în regiunea Puglia.

În zonă există o veche tradiție prin care oamenii vând în fața porții produsele agricole pe care le au în plus. Recent, însă, poliția a început să-i amendeze pe micii producători.

Sancțiunile au fost stabilite pentru ocuparea abuzivă a domeniului public, iar amenzile au ajuns chiar și până la 5.000 de euro.

Ca să evite sancțiunile, localnicii au găsit o soluție ingenioasă: și-au suspendat marfa în aer pentru a nu mai ocupa domeniul public.

În dezbatere au fost atrase și autoritățile locale. Continuarea pe Mediafax Italia.