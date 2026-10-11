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Metoda incredibilă găsită de micii producători pentru a nu fi amendați. Ce înseamnă „pepenele suspendat”

Micii producători dintr-un oraș din sudul Italiei au găsit o metodă incredibilă pentru a evita amenzile acordate de polițiști. Oamenii erau sancționați deoarece ocupau domeniul public cu puțina lor marfă. Ca urmare, ei au decis să agațe marfa cu o sfoară și să o țină în aer. Metoda a primit un nume: pepenele suspendat.
Metoda incredibilă găsită de micii producători pentru a nu fi amendați. Ce înseamnă „pepenele suspendat”
sursa foto: FB
Petru Mazilu
11 oct. 2026, 10:07, Economic
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Totul s-a întâmplat într-un oraș de lângă Bari, în regiunea Puglia.

În zonă există o veche tradiție prin care oamenii vând în fața porții produsele agricole pe care le au în plus. Recent, însă, poliția a început să-i amendeze pe micii producători.

Sancțiunile au fost stabilite pentru ocuparea abuzivă a domeniului public, iar amenzile au ajuns chiar și până la 5.000 de euro.

Ca să evite sancțiunile, localnicii au găsit o soluție ingenioasă: și-au suspendat marfa în aer pentru a nu mai ocupa domeniul public.

În dezbatere au fost atrase și autoritățile locale. Continuarea pe Mediafax Italia.

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