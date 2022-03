Mihai Betelie, Rompatent Design: Din cauza sancţiunilor, companiile din Rusia pot pierde drepturile în materie de proprietate intelectuală la nivel internaţional

Conducerea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (OMPI) ar putea gasi o solutie in ceea ce priveste suspendarea cooperarii cu Federatia Rusa, in ciuda faptului ca la nivelul organizatiei deciziile din adunarea generala se iau consensual.

Fiecare stat membru are un singur vot, iar Federatia Rusa este membra si se poate opune oricarei masuri care ar dezavantaja-o.

OMPI este o agentie specializata a ONU cu un numar de 191 state membre care are rolul sa asigure dezvoltarea creativitatii in economie si cooperarea internationala in materia proprietatii intelectuale.

Printre membrii fondatori din 1967 s-a numarat si fosta Uniune Sovietica, iar intre timp tratatul a fost ratificat de Federatia Rusa.

OMPI administreaza toate tratatele in materia proprietatii intelectuale, printre care unul extrem de important, Tratatul de Cooperare in domeniul Brevetelor (PCT).

Federatia Rusa este membra si a Tratatului de Cooperare in domeniul Brevetelor (Tratatul PCT) din 1991.

Acest tratat initiat in 1970 are rolul de a contribui la dezvoltarea stiintei si tehnologiei prin adoptarea unor masuri care sa faciliteze protectia internationala a brevetelor de inventie.

Prin accesarea mecanismelor tratatului, companiile din statele semnatare pot obtine protectia internationala a brevetelor de inventie, in statele in care au interesul sa obtina si sa mentina protectia. Un brevet de inventie are valabilitate timp de 20 de ani si da dreptul titularului de brevet sa detina exclusivitatea in exploatarea solutiei inovative.

Mentinerea in vigoare a acestor brevete este conditionata de plata anuala a taxelor in fiecare din statelele in care se doreste protectia.

Neplata acestor taxe duce la pierderea automata a protectiei.

Daca statele membre OMPI si semnatare a Tratatului PCT ar bloca mentinerea in vigoare a brevetelor detinute de companiile din Federatia Rusa prin refuzul de a primi plata anuitatilor, brevetele si-ar pierde valabilitatea si practic obiectul inventiei ar putea fi folosit de oricine.

Pierderea sau suspendarea proprietatii industriale asupra acestor active necorporale extrem de valoroase pentru companiile din Federatia Rusa ar duce la o scadere drastica a veniturilor din exploatare, inclusiv din licentiere.

Recent, la 1 Martie 2022, Oficiul European de Brevete (EPO) a anuntat intr-un comunicat de presa ca a decis inghetarea tuturor activitatilor de cooperare cu Oficiile de Proprietate industriala din Federatia Rusa si Belarus, cat si activitatile cu Eurasian Patent Organisation (o organizatie regionala din care fac parte si Federatia Rusa si Belarus).

Oficiul European de Brevete a anuntat in acelasi comunicat de presa ca pe 22 Martie 2022, la urmatoarea reuniune a consiliului administrativ urmeaza sa dezbata alte posibile masuri si consecinte impreuna cu cele 38 de state membre.

Ar fi interesant de urmarit daca si Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO) se gandeste la masuri sau sanctiuni care sa vizeze companiile din Federatia Rusa in ceea ce priveste suspendarea drepturilor de proprietate industriala asupra marcilor de comert sau servicii detinute pana in prezent sau sa limiteze obtinerea unor astfel de drepturi la nivel european.