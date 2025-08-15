Zelenski: Rusia nu a dat niciun semnal că este pregătită să pună capăt războiului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Rusia nu a transmis „niciun semnal” privind încetarea războiului, invocând atacurile desfășurate în mai multe orașe ucrainene în cursul zilei, chiar înaintea întâlnirii programate între președinții Rusiei și Statelor Unite, în Alaska.

„Războiul continuă… tocmai pentru că nu există nicio dispoziție și niciun semnal de la Moscova că s-ar pregăti să-l oprească”, a spus Zelenski într-un mesaj video, preluat de CNN. „Ei ucid chiar și în ziua negocierilor. Și asta spune totul”.

Potrivit autorităților ucrainene, un atac rusesc a ucis un civil în centrul Ucrainei, focuri de armă în regiunea Donețk au provocat moartea a doi polițiști, iar un alt bombardament a lovit infrastructura civilă în Sumî.

„Ucraina este pregătită să lucreze cât mai productiv pentru a pune capăt războiului. Sperăm într-o poziție fermă din partea Americii. Totul va depinde de asta – rușii respectă doar puterea americană”, a subliniat liderul ucrainean, adăugând că își coordonează acțiunile cu aliații europeni.

Zelenski a cerut „cel puțin” o întâlnire trilaterală între Rusia, Ucraina și Statele Unite, afirmând că „războiul început de Rusia trebuie să înceteze, iar crimele să se oprească”.