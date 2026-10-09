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Ministerul Energiei a autorizat plăți de peste 1,50 milioane de euro din PNRR

Ministerul Energiei a publicat ,vineri, datele din această săptămână privind situația plăților din realizate din PNRR.
Ministerul Energiei a autorizat plăți de peste 1,50 milioane de euro din PNRR
Sursa: JUSTINEL STAVARU / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
09 oct. 2026, 17:46, Economic
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„În perioada 05 octombrie 2026 – 09 octombrie 2026, la nivelul Ministerului Energiei, s-au înregistrat plăți și sume autorizate în valoare cumulată de peste 14 mil. euro. În acest interval, au fost efectuate plăți în valoare de 1,50 mil. euro și a fost autorizată 1 cerere de transfer, cu o valoare totală de 13,64 mil. euro”transmite Ministerul Energiei, în comunicatul publicat. 

Potrivit ministerului, în acest an au fost realizate plăți din PNRR de peste 371 de milioane de euro, iar totalul plăților realizat încă de la începutul programului este de peste 587 de milioane de euro.

De asemenea, în curs de procesare se mai află și un total de 7 cereri de transfer în valoare de aproximativ 50,80 de milioane de euro.

Ministerul Energiei publică periodic situația plăților din PNRR. Acești bani sunt solicitați de beneficiari și se acordă proiectelor energetice realizate de autoritățile locale, sau persoanelor fizice care aplică pentru programe de finanțare deschise de Ministerul Energiei.

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