Ministerul Finanţelor revine la bursa de la Bucureşti prin vânzarea de titluri de stat Fidelis

Ministerul Finanţelor va vinde titluri de stat Fidelis în lei, pe un an cu o dobândă de 4% pe an, şi pe trei ani cu 4,6% pe an. Pentru euro, statul român plăteşte 1,8% pe an pentru cinci ani, potrivit datelor agregate de ZF din Monitorul Oficial.

Aşadar statul român plăteşte dobânzi chiar şi la jumătatea faţă de rata inflaţiei însă chiar şi în aceste condiţii titluri de stat tot sunt mai atractive faţă de depozitele bancare. Titlurile emise de statsul român sunt neimpozabile iar ulterior închiderii perioadei de subscriere aceastea urmează să fie listate la bursa de la Bucureşti ceea ce va asigura lichiditatea celor care intenţionează să le tranzacţioneze.

Cea mai recentă emisiune de titluri de stat Fidelis, a cincea de altfel, a intrat la tranzacţionare pe la începutul lunii octombrie. Statul a atras atunci 650 mil. lei de a micii investitori. Din august 2020 încoace, de când statul a început să vândă bonduri către populaţie, subscrierile s-au ridicat la circa 8 mld. lei.