Ministra Economiei din Germania cere reevaluarea politicii nucleare pe fondul creșterii prețurilor la energie

La lansarea unei noi conferințe pentru investitori, menită să atragă capital străin în cea mai mare economie a Europei, Katherina Reiche a spus că închiderea centralelor nucleare de către guvernele anterioare a făcut ca Germania să nu mai aibă în prezent „nicio alternativă” la gaz pentru acoperirea cererii, potrivit Financial Times.

„Avem nevoie de gaz pentru a ne asigura aprovizionarea. Este singura sursă constantă de bază care mi-a mai rămas”, a declarat ea pentru FT. „Din punct de vedere politic, nu am alternativă”.

Prețurile la energie reaprind discuția despre nuclear

Declarațiile lui Reiche arată dezbaterea tot mai intensă din Germania privind efectele renunțării la energia nucleară, decizie luată în 2011 când Angela Merkel era cancelar și finalizată în mandatul lui Olaf Scholz. Deși măsura a fost însoțită de extinderea energiilor regenerabile, ea a crescut dependența de gaz pentru producția de electricitate.

Prețurile europene la gaze au urcat cu peste 60% de la începutul războiului din Iran, aducând continentul în al doilea șoc major al prețurilor la energie în mai puțin de cinci ani.

Șocul gazelor pune presiune pe industrie și economie

Prețurile energiei electrice din Germania pentru luna mai, pe baza contractelor futures, sunt de patru ori mai mari decât în Franța, cel mai mare producător de energie nucleară din Europa, potrivit pieței EEX.

Reiche, membră a Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, a cerut ca Germania să participe într-o formă la relansarea energiei nucleare în Europa.

„Putem decide că nu ne interesează. Atunci rămânem la gaz și devenim mai dependenți de o singură sursă de energie. Sau putem spune că suntem din nou interesați de tehnologie”, a spus Reiche.

Dependența Germaniei de gaz s-a întors împotriva Berlinului după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Germania s-a orientat către gaz natural lichefiat, în principal din SUA, care reprezintă acum aproximativ 10% din aprovizionare.

Costurile ridicate ale energiei continuă să apese puternic asupra industriei germane, care se confruntă și cu o concurență tot mai mare din partea companiilor chineze, atât pe piața internă, cât și externă.

Economia Germaniei ar urma să crească cu doar 0,6% în 2026, față de prognoza de 1,3% din septembrie.