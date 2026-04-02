Mugur Isărescu afirmă că adoptarea euro trebuie să devină noul proiect de țară după finalizarea aderării la OCDE

„Noi avem un proiect de țară, cu toate că tot aud că nu avem proiect de țară. Avem practic un proiect de țară, cel în care lucrăm în prezent și care este dominat de intrarea României în OCDE. Vreo 30-40 de jaloane, cineva va trebui să scrie ce s-a întâmplat cu acest proiect care a transformat România în ultimii ani prin îndeplinerea acestor jaloane”, a declarat guvernatorul BNR la conferința „Riscuri și oportunități în sistemul financiar românesc”.

Adoptarea euro, următorul obiectiv după OCDE

Guvernatorul BNR a arătat că acest obiectiv se apropie de final, iar România trebuie să pregătească deja următorul „proiect de țară”, respectiv adoptarea monedei euro.

„Acest proiect de țară este în curs de finalizare. Și vom intra într-un alt proiect de țară, care a fost deja anunțat, îl așteptam de mai multă vreme și trebuie să-l pregătim temeinic, mai ales pentru generația tânără, și anume adoptarea euro”, a spus Isărescu.

El a subliniat însă că acest obiectiv nu poate fi atins înainte ca deficitul fiscal să fie corectat.

„Până atunci, terminat OCDE-ul, echilibrată economia, să ieșim din această dificultate, acest impas. Și anume, deficitul fiscal major e greu de corectat. Și anume, deficitul fiscal major e greu de corectat când ai asemenea lucruri și mai ales când societatea are aspirații de mai bine”, a afirmat guvernatorul BNR.

„Bucureștiul poate să intre în zona euro și mâine”

Isărescu a atras atenția că aderarea la zona euro nu poate fi analizată doar prin prisma performanțelor economice ale Capitalei, ci trebuie raportată la nivelul întregii țări.

„Euro nu va fi adoptat numai în zona Bucureștiului, că am fost întrebat și ieri de o delegație străină. În urmă cu vreo 10-15 ani am zis: Bucureștiul poate să intre în zona euro și mâine, dacă ar fi așa, dacă ar putea să-l decupăm, să-l scoatem. Dar țara e mai mare. Și vor să intre sau vor trebui să intre și cei de la 100 de kilometri de București sau mai departe, unde mai este încă sărăcie și unde rigorile adoptării euro trebuie înțelese. Și ei vor să trăiască bine”, a precizat Isărescu.

În final, Isărescu a subliniat că proiectul adoptării monedei euro a fost deja anunțat de președintele României, Nicușor Dan, însă a insistat că acest obiectiv trebuie bine pregătit.

Nicușor Dan: Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România

Nicușor Dan a declarat luni, la deschiderea evenimentului „The Economist – Romania Government Roundtable”, că adoptarea monedei euro trebuie să fie un obiectiv strategic pentru România.

„Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România, pentru că este o regulă economică foarte simplă, ești mai competitiv dacă ești mai mare. În condițiile în care avem o viteză economică tot mai mare global, România trebuie să se integreze, iar euro este o formă de a se integra în economia europeană”, a afirmat Nicușor Dan.