Nicușor Dan afirmă că reforma instituțiilor, aderarea la OCDE și adoptarea euro trebuie să fie obiectivele României: „Extinderea Uniunii Europene înspre Est a fost un mare succes”

Declarațiile au fost făcute la deschiderea evenimentului „The Economist – Romania Government Roundtable”, unde șeful statului a vorbit despre perspectivele economice ale României și ale Uniunii Europene.

Extinderea UE spre Est, „o poveste de mare succes”

Nicușor Dan a spus că extinderea Uniunii Europene către Est reprezintă „o poveste de mare succes”, dând ca exemplu evoluția economică a României în ultimele două decenii.

„Este important să spunem asta, că suntem bombardați de știri negative. Extinderea Uniunii Europene înspre Est a fost un mare succes. Spre exemplu, România în 2000 era la 26% față de media europeană a veniturilor, iar în 2024 a crescut la 78%”, a afirmat Nicușor Dan.

Reforma instituțiilor și aderarea la OCDE, priorități interne

Referindu-se la prioritățile interne, Nicușor Dan a pus accent pe calitatea instituțiilor.

„Calitatea instituțiilor și modul în care acestea influențează prosperitatea este esențială și este un obiectiv fundamental al acestui mandat: reforma instituțiilor, astfel încât ele să poată pune baza unei dezvoltări economice solide”, a subliniat președintele.

Nicușor Dan a adăugat că România este „în grafic” pentru aderarea la OCDE.

„Suntem în grafic și sperăm ca România să devină membru OCDEîn acest an și vreau să salut pe acest palier armonia și colaborarea neobișnuite între partidele politice”, a declarat șeful statului.

„Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România”

Totodată, el a susținut că adoptarea monedei euro trebuie menținută ca obiectiv strategic.

„Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România, pentru că este o regulă economică foarte simplă, ești mai competitiv dacă ești mai mare. În condițiile în care avem o viteză economică tot mai mare global, România trebuie să se integreze, iar euro este o formă de a se integra în economia europeană”, a afirmat Nicușor Dan.

De asemenea, șeful statului a inclus Republica Moldova între prioritățile strategice ale României.

„Republica Moldova este parte importantă din preocupările noastre pentru viitor, o integrare în Uniunea Europeană și o integrare a celor două economii”, a spus el.

Bugetul UE 2028-2034 și reducerea decalajelor

Referindu-se la Uniunea Europeană, președintele a pledat pentru finalizarea pieței unice, inclusiv în domeniul energiei, argumentând că diferențele de preț afectează competitivitatea Europei.

„Nu putem avea o piață unică europeană fără să avem o piață unică energetică europeană, pentru că vedem cum competitivitatea noastră este afectată de diferențele de prețuri ale energiei”, a declarat Nicușor Dan.

El a salutat, de asemenea, revenirea energiei nucleare în centrul dezbaterii europene și a spus că speră ca aceasta să fie inclusă în viitorul cadru financiar multianual al UE.

Președintele a arătat că negocierile privind bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034 trebuie să reducă diferențele dintre statele membre, nu să le accentueze.

„Poziția României este că trebuie ca acest instrument să reducă niște diferențe, astfel încât să nu cheltuim din nou și din nou bani pentru coeziune în anii care urmează”, a spus Nicușor Dan.

„Acestea sunt gândurile mele la momentul pe care îl trăim și vreau să vă transmit un mesaj de optimism: între crizele pe care le traversăm, cu munca fiecăruia dintre noi, fără îndoială va veni binele și prosperitatea”, a conchis Nicușor Dan.