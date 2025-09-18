Mutare spectaculoasă pe piața imobiliară din București. Blocul Scala a fost cumpărat de proprietara APACA

Imobilul de 7 etaje, cu o suprafață totală de 3.165 metri pătrați, a fost construit pe un teren de 1.180 metri pătrați, în imediata vecinătate a Clădirii Ciclop și a Hotelului Ambasador. Blocul se numără printre clădirile care vor fi consolidate cu fonduri nerambursabile, potrivit Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Finalizat în 1936 pe un teren al lui Dumitru Marinescu Bragadiru, unul dintre cei mai bogați și influenți români ai vremii, imobilul Scala a fost proiectat de arhitectul Rudolf Fränkel, unul din liderii mișcării avangardiste din Berlin, personalitate importantă a anilor 1920-1940, cu realizări remarcabile în mai multe țări din Europa printer care Germania, Anglia și România.

Cine a cumpărat?

Potrivit datelor oficiale, cumpărătoarea figurează pe persoană fizică, însă numele său este deja bine cunoscut în industria textilă prin compania Faberrom.

Daniela Schoppmeyer, acţionară majoritară la Faberrom – compania moştenitoare a fostului colos textil APACA – a achiziţionat jumătate din blocul Scala, clădire-simbol a modernismului interbelic de pe bulevardul Magheru.

Faberrom este continuatoarea fostului colos APACA, întreprindere care în perioada comunistă angaja peste 20.000 de oameni.

„Erau 1.380 doar în secţia de tricotaje şi confecţii”, îşi aminteşte o angajată intervievată de Euronews, astăzi şefa de secţie după peste patru decenii petrecute în fabrică. După privatizare, Faberrom a continuat activitatea, dar cu o forţă de muncă mult redusă – sub 200 de angajaţi în prezent. Producţia s-a adaptat la noua realitate, orientându-se către colaborări cu branduri de lux europene. „Nu mai suntem cei mai ieftini, dar oferim calitate, experienţă şi livrare rapidă către pieţele vestice. Putem produce un costum complet în 8 ore, prin munca a 30 de oameni”, explica recent Daniela Schoppmeyer, director general al Faberrom, coform ZF.

Dintr-o producţie zilnică de 7.000 de articole în anii ’80, compania realizează astăzi doar 350 de piese, însă destinate unor clienţi precum Louis Vuitton, Chanel, Burberry sau Hugo Boss. „După 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, am început să atragem tot mai multe branduri de lux. Nu mai lucrăm volume mari, ci loturi mici, de calitate superioară”, adăuga ea.

Cifra de afaceri a Faberrom a urcat la 6,2 milioane de euro, anul trecut, când a realizat un profit net de circa 3 milioane euro, cel mai bun rezultat din ultimii 18 ani.

Centrul Bucureștiului din nou atractiv pentru investitori

Tranzacţia prin care a preluat blocul Scala vine într-un moment în care centrul Bucureştiului redevine atractiv pentru investitori.

„Bulevardul Magheru şi Calea Victoriei sunt artere cu un potenţial uriaş. Investitorii actuali nu mai sunt doar speculativi, ci gândesc pe termen lung, înţeleg importanţa consolidării şi reconversiei clădirilor istorice”, spune Daniel Ţigănilă, fondatorul Special Properties, compania care a intermediat tranzacţia.

Blocul Scala, proiectat de arhitectul Rudolf Fränkel şi finalizat în 1936, face parte din patrimoniul modernist al Capitalei. Imobilul este programat pentru consolidare prin fonduri nerambursabile, iar achiziţia confirmă interesul investitorilor pentru activele istorice ultracentrale.

„Bucureştiul se aliniază tendinţei europene prin care clădirile valoroase sunt renovate şi rededicate comunităţii. Scala este o piesă-cheie în acest proces”, mai arată Ţigănilă.

Fenomenul nu este izolat: în ultimii ani, Hotelul Ambasador a fost cumpărat de familia Julius Meinl, cu planul de a fi transformat în hotel de lux The Julius Bucharest, iar Palatul BCR de la Universitate şi Hotelul Majestic de pe Calea Victoriei au intrat sau vor intra şi ele în procese de reconversie. De asemenea, dezvoltatori precum Hagag Development Europe au făcut din achiziţia şi modernizarea clădirilor istorice o strategie de business, scrie ZF.