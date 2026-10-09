Nazare, înaintea reuniunii ECOFIN: România rămâne serioasă și consecventă în reducerea deficitului

Nazare a participat vineri la micul dejun de lucru al miniștrilor Partidului Popular European (PPE), organizat în marja reuniunii ECOFIN. Discuțiile au vizat competitivitatea, investițiile și capacitatea Europei de a susține creșterea economică într-un context dificil.

În marja întâlnirii, Nazare a avut o discuție informală cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie și Productivitate, căruia i-a transmis că România intenționează să continue reducerea deficitului bugetar.

Nazare: Este esențial să ne păstrăm credibilitatea în fața partenerilor europeni

„I-am transmis că România este determinată să rămână serioasă și consecventă pe traiectoria de reducere a deficitului. Este esențial să ne păstrăm credibilitatea în fața partenerilor europeni și a piețelor, iar asta înseamnă să ne respectăm angajamentele și să continuăm, cu aceeași disciplină, parcursul de consolidare fiscală”, a transmis Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar al Finanțelor a discutat și cu Ioannis Tsakiris, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții (BEI), despre proiectele dezvoltate de România în parteneriat cu instituția financiară europeană.

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat continuarea colaborării pentru finanțarea investițiilor în infrastructură, energie și competitivitate.

Ce teme sunt pe agenda reuniunii ECOFIN

Alexandru Nazare a precizat că sesiunile oficiale ECOFIN vor aborda competitivitatea sectorului bancar, integrarea piețelor financiare, implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF), Semestrul European, impactul economic al războiului din Ucraina și coordonarea politicilor fiscale europene.

Ministrul interimar a subliniat că România participă activ la aceste discuții, întrucât deciziile adoptate la nivel european pot influența accesul la finanțare, stabilitatea financiară, investițiile și competitivitatea energetică.

„Obiectivul este ca oportunitățile și instrumentele europene aflate acum în negociere să se transforme cât mai mult în proiecte, capital și dezvoltare pentru România”, a mai transmis Nazare.