Prima pagină » Economic » Nazare, înaintea reuniunii ECOFIN: România rămâne serioasă și consecventă în reducerea deficitului

Nazare, înaintea reuniunii ECOFIN: România rămâne serioasă și consecventă în reducerea deficitului

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis oficialilor europeni că România își menține angajamentul de reducere a deficitului bugetar și de consolidare fiscală, în cadrul unor discuții desfășurate la Luxemburg, înaintea reuniunii ECOFIN.
Nazare, înaintea reuniunii ECOFIN: România rămâne serioasă și consecventă în reducerea deficitului
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
09 oct. 2026, 10:31, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nazare a participat vineri la micul dejun de lucru al miniștrilor Partidului Popular European (PPE), organizat în marja reuniunii ECOFIN. Discuțiile au vizat competitivitatea, investițiile și capacitatea Europei de a susține creșterea economică într-un context dificil.

În marja întâlnirii, Nazare a avut o discuție informală cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie și Productivitate, căruia i-a transmis că România intenționează să continue reducerea deficitului bugetar.

Nazare: Este esențial să ne păstrăm credibilitatea în fața partenerilor europeni

„I-am transmis că România este determinată să rămână serioasă și consecventă pe traiectoria de reducere a deficitului. Este esențial să ne păstrăm credibilitatea în fața partenerilor europeni și a piețelor, iar asta înseamnă să ne respectăm angajamentele și să continuăm, cu aceeași disciplină, parcursul de consolidare fiscală”, a transmis Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar al Finanțelor a discutat și cu Ioannis Tsakiris, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții (BEI), despre proiectele dezvoltate de România în parteneriat cu instituția financiară europeană.

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat continuarea colaborării pentru finanțarea investițiilor în infrastructură, energie și competitivitate.

Ce teme sunt pe agenda reuniunii ECOFIN

Alexandru Nazare a precizat că sesiunile oficiale ECOFIN vor aborda competitivitatea sectorului bancar, integrarea piețelor financiare, implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF), Semestrul European, impactul economic al războiului din Ucraina și coordonarea politicilor fiscale europene.

Ministrul interimar a subliniat că România participă activ la aceste discuții, întrucât deciziile adoptate la nivel european pot influența accesul la finanțare, stabilitatea financiară, investițiile și competitivitatea energetică.

„Obiectivul este ca oportunitățile și instrumentele europene aflate acum în negociere să se transforme cât mai mult în proiecte, capital și dezvoltare pentru România”, a mai transmis Nazare.

Recomandarea video

Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
G4Media
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
GSP.ro
Acuzații grave pentru trapperul reținut pentru că a urinat pe scenă. Ian a mai fost cercetat pentru că ar fi snopit în bătaie o tânără. Victima: „M-a lovit cu picioarele. Credeam că o să mor.” Motivul pentru care dosarul a fost clasat
Gandul
Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express
Cancan
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport
Corespondență. Cum a paralizat revolta elevilor o parte însemnată din Strasbourg
Libertatea
Ciuma pneumonică: ce este, cum se transmite, ce simptome are și cum se tratează. Poate ucide în câteva zile fără tratament
CSID
La câți ani te poți pensiona ca șofer? Cum se calculează, ce venituri se iau în considerare în 2026 și cum te ajută „Grupa”
Promotor