Nou record de preţ pentru apartamentele scoase la vânzare în Cluj-Napoca

„Piaţa rezidenţială demarează cu preţuri considerabil mai ridicate decât în urmă cu 12 luni, după un an 2024 care a performat peste aşteptări. Totuşi, avem în faţa noastră un an cu provocări: creşterea preţurilor proprietăţilor nu a fost susţinută de evoluţia chiriilor, mai ales pe segmentul rezidenţial nou; modificările fiscale recent anunţate au şi ele un impact important care îndeamnă la prudenţă; se adaugă instabilitatea politică. Cererea pentru locuinţe rămâne ridicată şi în continuare ne aflăm într-o perioadă optimă pentru achiziţii, cu condiţia să nu ne aruncăm mai mult decât ne permitem şi să ne facem propriile analize financiare temeinic. 2025 are toate ingredientele pentru a fi un an al oportunităţilor de moment, în care va fi important să stăm cu ochii pe piaţă, nu excludem să vedem campanii şi promoţii fulger din partea unor dezvoltatori în dinamică cu evoluţia vânzărilor”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing al companiei.

Clujenii încep anul cu un nou record de preţ pentru apartamentele scoase la vânzare. Pragul de 3.000 euro/mp util a fost atins chiar mai rapid decât se anticipa. Pentru un apartament cu 2 camere cu o suprafaţă utilă de 52 de metri pătraţi un cumpărător trebuie să achite, în medie, suma de 156.000 de euro, potrivit calculelor realizate pe baza Indicelui Imobiliare.ro. Dacă ar fi făcut pasul spre achiziţie în urmă cu un an ar fi plătit aproape 134.800 de euro, deci cu circa 21.200 de euro mai puţin.

Braşovul se menţine şi la începutul acestui an al doilea cel mai scump din ţară pentru cumpărători. Preţul mediu solicitat de proprietari şi dezvoltatori pentru apartamente a ajuns la nivelul de 2.083 euro/mp util, cu 22% peste media înregistrată pe plan naţional. În ultimul an apartamentele din Braşov s-au scumpit cu aproape 20%, iar locuinţele noi, finalizate în ultimii cinci ani, se vând cu preţuri semnificativ mai mari. Cumpărătorii trebuie să achite, în medie, suma de 2.458 euro/mp util pentru un apartament.

Preţurile apartamentelor din Capitală s-au menţinut spre finele anului trecut la un nivel relativ stabil. Cumpărătorii care îşi caută chiar în această perioadă o locuinţă în Bucureşti trebuie să fie pregătiţi să achite, în medie, 1.862 euro/mp util, deci un cost aproximativ de 96.824 de euro pentru un apartament cu 2 camere. În cazul apartamentelor din blocuri noi media înregistrată la nivelul pieţei locale depăşeşte deja pragul de 2.000 de euro/mp.

Preţurile au explodat pe piaţa rezidenţială din Craiova locală în ultimul an. După un avans cu 20% în doar 12 luni, apartamentele au ajuns să fie scoase la vânzare în medie cu 1.819 euro/mp util.

Principalul centru economic al Olteniei a reuşit să devanseze astfel oraşe din primul eşalon precum Constanţa, Iaşi sau Timişoara.

Sibiul a fost un alt oraş secundar care a înregistrat în ultimul an o creştere semnificativă. Proprietarii şi dezvoltatorii au ajuns să-şi scoată la vânzare apartamentele cu un preţ mediu de 1.777 euro/mp util. Locuinţele s-au scumpit cu 18% în doar 12 luni.

Un cumpărător trebuie să scoată din buzunar în medie 1.766 euro/mp util pentru o achiziţie imobiliară în Constanţa. Pentru un apartament cu 2 camere, cu o suprafaţă utilă de 52 de metri pătraţi, discutăm despre un cost de aproximativ 91.800 de euro. Locuinţele se scumpesc în Constanţa în mod constant. Într-o singură lună s-a putut observa un avans cu circa 1% la nivelul preţurilor, în timp ce într-un an majorările s-au apropiat de 14%.

Dacă la începutul anului trecut cumpărătorii achitau, în medie, 1.500 euro/mp util pentru un apartament în Iaşi, până la finele lui 2024 pragul de 1.700 euro/mp util a fost depăşit. Anul 2025 începe cu o medie de 1.737 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro. Cei interesaţi de achiziţia unei locuinţe noi trebuie să fie pregătiţi să plătească circa 1.800 euro/mp util.

Deşi rămâne cel mai accesibil oraş mare în care poţi cumpăra o locuinţă, chiar şi în Timişoara s-au putut observa majorări ale preţurilor. Un cumpărător achita, în medie, în primele zile ale anului trecut mai puţin de 78.400 de euro pentru un apartament cu 2 camere. În prezent are nevoie de 88.400 de euro pentru a deveni proprietarul unei locuinţe similare, în contextul în care preţul mediu solicitat de proprietari şi dezvoltatori a ajuns la 1.700 euro/mp util.

Preţul mediu solicitat pentru apartamentele din Oradea a ajuns la nivelul de 1.635 euro/mp util. Acesta se menţine sub media înregistrată la nivel naţional, de 1.710 euro/mp util.

Ploieştiul este unul dintre oraşele secundare din România unde avansul înregistrat la nivelul preţurilor a fost unul destul de lent pe parcursul ultimului an. Sunt scumpiri cu doar 6%, faţă de 20% în Craiova sau de 10% în Oradea. Proprietarii şi dezvoltatorii scot la vânzare apartamente în Ploieşti cu un preţ mediu de 1.155 euro/mp util.