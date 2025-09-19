Novo Nordisk, compania care a creat Ozempic: de la succes absolut la concedierile a 9.000 de angajați

După ce a revoluționat lumea pierderii în greutate, acum îi vine rândul companiei Novo Nordisk. Producătorul farmaceutic danez, deținător al Ozempic și Wegovy, își strânge cureaua cu 9.000 de concedieri, forțat de criza care îl apasă și care i-a șters peste 60% din valoare. Apariția unor alternative eficiente îi răpesc hegemonia, veniturile și perspectivele. Compania, care ajunsese cea mai valoroasă din Europa, se trezește din vis, scrie La Vanguardia.

Au trecut vremurile în care vedetele dezvăluiau o scădere rapidă în greutate, atribuită mereu Ozempic-ului. Injecția indicată inițial pentru diabetul de tip 2 s-a dovedit „magică” pentru slăbit și a ajuns să fie prescrisă în acest scop. Ozempic a intrat pe piață în 2017, dar abia aproape cinci ani mai târziu și-a găsit un mare competitor.

Novo Nordisk comercializează și Wegovy, mai orientat către controlul greutății la adulți. Ambele se bazează pe semaglutidă, substanța activă dezvoltată. Anii de dominație au fost un noroc pentru compania centenară, un gigant al insulinei. Acțiunile urcau vertiginos, echipa creștea – 35.000 de oameni în plus din 2020 –, iar scenariul părea ideal…

Erorile proprii și reușitele altora au erodat compania. Alternativele competitorilor, în unele cazuri mai eficiente, au crescut, iar dominația a dispărut, cedând afaceri și rămânând cu o structură supradimensionată. Pierderea terenului se reflectă în bursă. Acțiunile au scăzut cu 65% față de maximele atinse în iunie anul trecut.

Atunci, după ce și-a multiplicat valoarea de cinci ori în patru ani, devenise cea mai valoroasă companie europeană, ajungând la o capitalizare de aproape 600 de miliarde. A depășit chiar și PIB-ul Danemarcei, motiv pentru care criza actuală îngrijorează Executivul din cauza efectului de domino.

Semaglutida va deveni generic în țări precum China și Canada de anul viitor

Un mare vinovat se află peste ocean. Nu sunt taxele vamale de 15% pentru medicamentele europene, pe care le evită prin producție locală. Este Eli Lilly, compania americană care îi „mănâncă” terenul cu soluții precum Mounjaro și Zepbound pentru diabet și obezitate, bazate pe tirzepatidă. Mai ales în SUA îi fură clienții: Zepbound a depășit deja Wegovy la rețete săptămânale. Mai multe analize arată că Mounjaro și Zepbound ar fi mai eficiente pentru pierderea în greutate.

A pierde în SUA înseamnă a ceda cea mai mare piață. A fi primul nu garantează domnia eternă. Alte greșeli care i se impută: Eli Lilly a ales să vândă produsul în fiole cu seringi, în loc de injectabile directe, scăzând astfel costul. Și a permis mai repede vânzarea directă către consumatori.

Un alt mare necaz îl reprezintă înlocuitorii. Fervorul pentru slăbit a fost atât de mare încât în 2022 SUA au declarat penurie de semaglutidă, cu un Novo Nordisk care nu făcea față, parțial din cauza unei producții mai complicate decât cea a rivalilor. Odată declarată penuria, autoritățile permit competitorilor să copieze și să producă versiuni ale medicamentelor brevetate, ceea ce a dus la apariția unor variante similare și mai ieftine. Anul acesta penuria a fost ridicată, dar competitorii au continuat să vândă alternative, notează New York Times. Novo Nordisk își acuză rivalii că au copiat semaglutida și a lansat o serie de procese.

Compania a pierdut mare parte din capitalizarea bursieră de la maximul din iunie anul trecut

Altă problemă este orizontul de timp. Semaglutida va deveni un medicament generic în 2032 pe marile piețe, potrivit analiștilor Bank of America, dar încă din 2026 în India, Canada sau China, unde competitorii locali pregătesc alternative pentru momentul în care va expira brevetul. Se deschide astfel ușa pentru și mai mulți competitori. Dacă astăzi un tratament poate costa 1.000 de dolari pe lună în SUA, semaglutida generică ar putea fi produsă cu 4 dolari în India, avertizează Andrew Hill, de la Universitatea din Liverpool, citat de AFP.

Toate acestea erodează valoarea și veniturile. „Piața noastră evoluează, în special pe segmentul obezității, devine mai competitivă și mai orientată către consumator”, recunoștea Mike Doustdar, președinte și director executiv. El a scos foarfeca după abia o lună în funcție, în care și-a înlocuit predecesorul, Lars Fruergaard Jorgensen.

Pe lângă reducerea de personal, compania taie și din prognoza de profit operațional, care a trecut de la o creștere estimată de 16%-24% în mai, la 10%-16% în august și la 4%-10% în prezent. Produsele cresc mai puțin decât se aștepta, iar piața sancționează și faptul că Novo dezamăgește în următoarea mare bătălie – pastila pentru slăbit –, unde se confruntă din nou cu Eli Lilly. Zilele acestea are totuși o ușoară gură de oxigen pe bursă datorită unor rezultate promițătoare cu cagrilintida, o altă soluție pentru obezitate.

Confruntarea cu realitatea se traduce în cei 9.000 de concediați anunțați săptămâna aceasta, cu care compania vrea să economisească peste 1 miliard de euro anual până în 2026. 11% din angajați, dintr-un total de 78.400, vor pleca. Aproximativ 5.000 în Danemarca natală, unde începe și o reflecție asupra modelului de muncă. Pentru că măsurile contravin modelului danez, recunoscut pentru protecția angajatului și echilibrul viață personală – viață profesională, unde primează de multe ori primul aspect.

Cu zile de lucru mai scurte sau vacanțe mai lungi decât în alte țări. „Compania noastră trebuie să evolueze, construind o cultură bazată pe performanță”, declara Doustdar. „Avem nevoie să fim mai rapizi și mai agili”. Teleworking-ul generalizat a fost eliminat. Sunt măsuri de „slăbit”, economisire și reorientare a cheltuielilor. Trebuie spus că și Eli Lilly simte concurența, acțiunile sale scăzând cu 20% într-un an.