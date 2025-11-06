OMV Petrom concediază 10% din angajați până în 2027: „Vrem economii de 150 milioane de euro”

OMV Petrom, singurul producător local de petrol și gaze, va reduce până la finalul anului 2027 aproximativ 10% din numărul total de angajați, echivalentul a circa 1.000 de posturi. Măsura face parte dintr-un amplu program de eficientizare a costurilor, menit să pregătească grupul pentru posibile perioade economice dificile.

„Vrem economii de 150 de milioane de euro, de la personal până la tot ce ne putem imagina. Vrem să fim rezilienţi pentru vremurile dificile care ar putea veni“, a declarat Alina Popa, directorul financiar al OMV Petrom, citată de Ziarul Financiar.

Restructurarea, deja în desfășurare

Potrivit directorului general Christina Verchere, procesul de restructurare este deja parțial implementat: „Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi, dintre care suntem deja la jumătate. Probabil majoritatea vor fi realizate anul acesta, iar restul în 2026 şi 2027“.

Conducerea OMV Petrom spune că măsurile sunt determinate de scăderea prețurilor la petrol și de presiunea asupra profitabilității: „Analizăm tranziţia către un mediu cu preţuri mai mici la petrol şi avem programe pentru creşterea eficienţei costurilor, care includ şi analiza dimensiunii forţei de muncă“, referindu-se la adaptarea companiei la perioada cu prețuri reduse la petrol și profituri mai mici.

Neptun Deep și energia verde, în grafic

În paralel, OMV Petrom își menține planurile de investiții majore în proiecte strategice, inclusiv dezvoltarea zăcământului Neptun Deep din Marea Neagră și extinderea portofoliului de energie verde. „Investim mult timp pentru a ne asigura că suntem rezilienţi pentru vremurile dificile ce ar putea veni“, a spus Alina Popa.

Investițiile organice au crescut cu 28%, până la 5,1 miliarde de lei la finalul primelor trei trimestre din 2025, cu 9% mai mult față de 2024 – în special datorită proiectului Neptun Deep.

Profit mai mic, costuri mai mari

În cifre, OMV Petrom a traversat primele nouă luni din 2025 cu venituri stabile, dar cu profit și producție în scădere. „Veniturile consolidate în primele nouă luni din 2025 au fost de 26,8 miliarde de lei, în creștere cu doar 1% față de perioada similară a anului trecut. În schimb, profitul net s-a redus cu 13%, în timp ce costul de producție a crescut cu 11%, iar producția de gaze naturale a fost mai mică cu 4,4% în primele nouă luni din 2025, față de aceeași perioadă a anului precedent. „Semnele încetinirii economice au început să afecteze cererea pentru carburanți și gaze naturale“, spune conducerea companiei.

Contribuția companiei la bugetul de stat a fost de aproximativ 12 miliarde de lei în primele nouă luni din an, la fel ca în 2024, iar dividendele totale au urcat la 4 miliarde de lei.