(P) Top 3 cele mai bune ETF-uri pentru Pieţele Emergente

Potrivit Fondului Monetar Internaţional (FMI), pieţele emergente şi economiile în curs de dezvoltare sunt responsabile pentru aproape 80% din creşterea economică mondială, aproape dublu faţă de acum două decenii.



Ca orice economie care trece printr-o perioadă de creştere, economiile de pe pieţele emergente pot avea propriile probleme, iar investitorii ar trebui să fie conştienţi de volatilitatea pe care o implică activele din această categorie.



Mulţi investitori aleg adesea fondurile tranzacţionate la bursă (ETF-uri) în detrimentul acţiunilor individuale. Acestea pot fi folosite ca o soluţie ieftină şi convenabilă de diversificare a portofoliului, dar înainte trebuie cunoscute costurile şi înţelese avantajele şi dezavantajele unei investiţii în ETF-uri.

Top 3 ETF-uri pentru a Investi în Pieţele Emergente

ETF-urile ce oferă o expunere transparentă şi accesibilă la pieţele emergente, fie urmăresc pasiv un indice de referinţă de pe pieţele emergente, fie selectează în mod activ un portofoliu de acţiuni de pe pieţele emergente.

• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) - Cel mai mare

• iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) - Cel mai popular

• iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) - Cea mai mare expunere pe România

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) - Cel mai mare ETF pentru Pieţe Emergente

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF îţi permite să investeşti în acţiuni ale unor companii de pe pieţe emergente precum China, Taiwan, Brazilia şi Africa de Sud. Acesta urmăreşte îndeaproape randamentele indicelui ponderat FTSE Emerging Markets şi include aproximativ 3.550 de acţiuni ale unor companii cu capitalizare mică, medie şi mare.





Acest ETF are o valoare a activelor în administrare de 69,2 miliarde de dolari, o rată a cheltuielilor de 0,10% şi oferă expunere la 5.066 de acţiuni de pe pieţele emergente. Deţinerile străine ocupă 98,8% din capitalul fondului. Unele dintre cele mai importante sunt: Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA), Tencent Holdings Ltd. (HKEX: 700) şi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (TPE: 2330). Cele mai mari 10 deţineri ale sale reprezintă 25,80% din totalul activelor nete ale fondului.



China constituie 43,9% din alocarea în funcţie de piaţă, iar Taiwan ocupă locul 2, cu 15,4%. Fiecare dintre celelalte pieţe emergente acoperă mai puţin de 10% din cota de piaţă totală. Cele mai importante 5 deţineri ale ETF-ului sunt:

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (4.72%)

• Tencent Holdings Ltd. (3.75%)

• Vanguard Cash Management Market Liquidity Fund (3.19%)

• Alibaba Group Holding Ltd. (2.19%)

• Reliance Industries Ltd. (1.36%)

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) - Cel mai popular ETF pentru Pieţe Emergente

Al treilea ca mărime, iShares MSCI Emerging Market ETF (EEM) este considerat de mulţi experţi ca fiind cel mai popular ETF pentru pieţele emergente, oferind expunere la companii mari şi mijlocii de pe astfel de pieţe. EEM urmăreşte indicele MSCI Emerging Markets Index, care are 1.398 de constituenţi, acoperind aproximativ 85% din capitalizarea pieţei ajustată la free float-ul din fiecare ţară. China, cu o alocare de 30,57%, conduce în ceea ce priveşte expunerea pe ţară, urmată de Taiwan, India şi Coreea de Sud cu 15,45%, 13,64% şi, respectiv, 12,51%. ETF-ul are 26,7 miliarde de dolari în active în administrare şi o rată a cheltuielilor de 0,68%.





EEM este unul dintre primele ETF-uri care au intrat pe piaţă pentru a oferi expunere la acţiuni cu capitalizare mare şi medie de pe pieţele emergente. Fondul se potriveşte bine cu piaţa. De fapt, acesta utilizează o versiune similară, deşi mai restrânsă, a indicelui de referinţă MSCI. Principala diferenţă constă în faptul că fondul nu merge atât de jos în spectrul de capitalizare a pieţei ca indicele de referinţă, ignorând multe companii cu capitalizare mică şi toate companiile cu micro. Cu toate acestea, acoperirea spaţiului este excelentă. Întrucât urmăreşte un indice MSCI, EEM consideră Coreea de Sud ca fiind emergentă, în timp ce rivalul VWO, bazat pe FTSE, nu o face. Cele mai importante 5 deţineri ale ETF-ului sunt:

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (6.59%)

• Tencent Holdings Ltd. (4.08%)

• Samsung Electronics Co. Ltd. (3.78%)

• Alibaba Group Holding Ltd. (2.40%)

• Reliance Industries Ltd. (1.38%)

iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) - ETF-ul cu cea mai mare expunere pe România

Cu active nete de aproape 1 miliard de dolari, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) este cel mai mare fond tranzacţionat la bursă care are ca obiectiv urmărirea rezultatelor investiţionale ale unui indice alcătuit în principal din acţiuni de pe pieţele de frontieră şi din acţiuni selectate de pe pieţele emergente.





Lansat în 2012, fondul urmăreşte indicele MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index (USD), format din acţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti (cunoscute şi ca acţiuni BVB) şi alte pieţe de frontieră şi emergente. ETF-ul este tranzacţionat la NYSE şi este un produs iShares powered by BlackRock.



Fondul poate fi potrivit pentru investitorii români şi străini care doresc o expunere lichidă şi diversificată la un coş de 7 companii de top listate la Bursa de Valori Bucureşti.



Participaţiile FM listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) sunt:

• Banca Transilvania (BVB: TLV) - 2.33%

• Petrom SA (BVB: SNP) - 2.04%

• SNGN Romgaz SA (BVB: SNG) - 1.15%

• BRD Groupe Société Générale (BVB: BRD) - 0.50%

• Transgaz (BVB: SNP) - 0.33%

• Societatea Energetica Electrica S.A (BVB: EL) - 0.28%

• TeraPlast SA (BBV: TRP) - 0.12%

Este acum un moment bun pentru a investi pe Pieţele Emergente?

Răspunsul depinde de o serie de probleme geopolitice delicate, pe lângă indicatorii tradiţionali, cum ar fi profiturile corporative şi creşterea economică.



China a jucat un rol important în declinul valorii activelor de pe pieţele emergente anul trecut, deoarece reprezintă aproape o treime din capitalizarea de piaţă a multor indici de pe aceste pieţe.



Cu toate acestea, investitorii instituţionali au investit bani în acţiuni şi obligaţiuni de pe pieţele emergente într-un ritm aproape record în acest an.



Deşi FMI preconizează că economia globală va creşte probabil în 2023, încurajând cumpărătorii de pe pieţele emergente să se orienteze din nou către economiile în curs de dezvoltare şi la speranţele lor de a recupera din decalajul faţă de lumea industrializată, vânzătorii se întreabă dacă este cu adevărat momentul potrivit pentru a reveni pe aceste pieţe care sunt mai puţin previzibile decât majoritatea, într-o perioadă de incertitudine geopolitică considerabilă.



Adesea, activele de pe pieţele emergente sunt afectate de furtuni globale în privinţa cărora nici guvernele, nici managementul companiilor nu pot face mare lucru. Dar pentru investitorii cu răbdare, care ştiu să navigheze pe aceste valuri şi să rămână fideli unui plan de investiţii pe termen lung într-un portofoliu diversificat, randamentele ar putea fi mai mult decât satisfăcătoare.

În concluzie

ETF-urile pentru pieţe emergente oferă o oportunitate tentantă pentru investitorii care doresc să-şi diversifice portofoliile şi să profite de potenţialul de creştere al economiilor în curs de dezvoltare. Cu o abordare corectă şi o diligenţă adecvată, aceste investiţii pot constitui un plus benefic pentru strategia ta investiţională. Înţelegerea riscurilor inerente asociate pieţelor emergente este crucială, dar potenţialele recompense pot fi atractive, în special pe termen lung.

Un ETF atent selecţionat îţi poate oferi expunere la diverse sectoare şi ţări şi o bază stabilă pentru parcursul tău investiţional pe pieţele emergente. Nu uita, totuşi, că este esenţial să iei în considerare toleranţa ta la risc şi obiectivele tale financiare înainte de a lua orice decizie de investiţii. Pe măsură ce explorezi lumea ETF-urilor de pe pieţele emergente, reţine că nu există o soluţie universală, care să fie potrivită pentru toţi investitorii.