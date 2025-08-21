Pilonul 3 și Pilonul 4 vor avea aceleași reguli de retragere ca Pilonul 2. Vicepreședintele ASF: „Acesta este produsul de tip pensie”

Întrebat joi dacă aceleași reguli se vor aplica și pentru Pilonul 3, Vicepreședintele ASF a răspuns: „Da, se vor aplica aceleași reguli și pentru pilonul 3 și pentru pilonul 4”.

„Deci pot retrage tot 30%?”, a fost întrebat Ștefan Daniel Armeanu, iar răspunsul a fost: „Da”.

„Pentru că toți cei trei piloni au ca obiectiv și, inclusiv legea 204 specifică acest lucru, pentru pilonul 3 și legea 1, pentru pilonul 4, în toate aceste legi avem ca obiectiv plata unei sume de bani, unei pensii. Acesta este produsul de tip pensie”, a explicat oficialul ASF.

