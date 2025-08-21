Prima pagină » Economic » Pilonul 3 și Pilonul 4 vor avea aceleași reguli de retragere ca Pilonul 2. Vicepreședintele ASF: „Acesta este produsul de tip pensie”

Pilonul 3 și Pilonul 4 vor avea aceleași reguli de retragere ca Pilonul 2. Vicepreședintele ASF: „Acesta este produsul de tip pensie”

Vicepreședintele ASF, Ștefan Daniel Armeanu, a declarat joi că regulile prevăzute pentru Pilonul 2 de pensii se vor aplica și pentru Pilonul 3 și Pilonul 4.
Interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia în cap un poliţist, a fost găsit în Norvegia / Poliţia Română a adus în ţară bărbatul
Interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia în cap un poliţist, a fost găsit în Norvegia / Poliţia Română a adus în ţară bărbatul
Cine este „diavolul fără chip”, despre care vorbește ministrul Economiei, Radu Miruță
Cine este „diavolul fără chip”, despre care vorbește ministrul Economiei, Radu Miruță
România a virat în Republica Moldova mai mulți bani decât Franța și Germania. Ce ajutor extern a primit Chișinăul, vizitat prima dată oficial de premierul Bolojan
România a virat în Republica Moldova mai mulți bani decât Franța și Germania. Ce ajutor extern a primit Chișinăul, vizitat prima dată oficial de premierul Bolojan
Bolojan, convins că se poate asuma răspunderea pe pachetul 2 de austeritate: Coaliția funcționează
Bolojan, convins că se poate asuma răspunderea pe pachetul 2 de austeritate: Coaliția funcționează
Bolojan: Este posibil ca în toamnă să avem alegeri în București. Ciprian Ciucu, variantă pentru PNL
Bolojan: Este posibil ca în toamnă să avem alegeri în București. Ciprian Ciucu, variantă pentru PNL
Cosmin Pirv
21 aug. 2025, 13:35, Economic

Întrebat joi dacă aceleași reguli se vor aplica și pentru Pilonul 3, Vicepreședintele ASF a răspuns: „Da, se vor aplica aceleași reguli și pentru pilonul 3 și pentru pilonul 4”.

„Deci pot retrage tot 30%?”, a fost întrebat Ștefan Daniel Armeanu, iar răspunsul a fost: „Da”.

„Pentru că toți cei trei piloni au ca obiectiv și, inclusiv legea 204 specifică acest lucru, pentru pilonul 3 și legea 1, pentru pilonul 4, în toate aceste legi avem ca obiectiv plata unei sume de bani, unei pensii. Acesta este produsul de tip pensie”, a explicat oficialul ASF.

CITEȘTE ȘI Românii vor putea lua 30% din pensia privată într-o tranșă, iar eșalonarea va fi pe 8 ani. Proiectul de lege adoptat de Guvern merge în Parlament