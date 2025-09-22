Performanță pentru Aeroportul Cluj: August 2025, cea mai aglomerată lună din istorie

Clujul se poziționează în prezent ca al doilea aeroport al țării după București, nu doar prin cifre, ci și prin rol strategic. Este un hub pentru Transilvania, atrage zboruri spre multiple destinaţii europene și este de asemenea foarte important și pentru diaspora.

Potrivit reprezentanților Aeroportului Cluj, august 2025 este cea mia aglomerată lună din istoria aeroportului. Au fost înregistrați 389.264 pasageri, cu 9% mai mulți față de august 2024, și 3.119 de mișcări aeronave, cel mai mare număr lunar.

În 12 august 2025, au fost înregistrați 14.604 pasageri într-o singură zi, fiind recordul absolut al aeroportului.

În primele opt luni ale anului, numărul pasagerilor înregistrați a ajuns la 2.371.061 pasageri, cu 11% mai mulți față de 2024, și 19.941 decolări și aterizări, mai multe cu 12% față de anul trecut.

Conducerea aeroportului estimează că în 2025 se poate ajunge chiar la 3,5 milioane de pasageri. Pe termen lung, se anticipează că aeroportul va atinge cifre mult mai mari, urmând investiții pe termen mediu și lung. Acest trend de creștere nu este un caz singular și reflectă tendințele globale de revenire puternică a traficului aerian mai ales după perioada restrictivă din timpul pandemiei.

Cel mai căutate destinații de pe aeroportul clujean sunt: București, Milano, Paris-Beauvais, Munchen, Bruxelles-Charleroi.