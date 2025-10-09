Prima pagină » Economic » Peste 55.000 de imobile s-au vândut în septembrie. Care este orașul în care s-au vândut cele mai multe

Peste 55.000 de imobile s-au vândut în septembrie. Care este orașul în care s-au vândut cele mai multe

În luna septembrie 2025, au fost vândute, la nivelul întregii ţări, 55.260 de imobile, cu 1.827 mai multe faţă de luna august. Numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor care au făcut obiectul tranzacţiilor în luna septembrie este cu 447 mai mare faţă de perioada similară a anului 2024.
Potrivit Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în Bucureşti – 8.858, Ilfov – 4.090 şi Constanţa – 2.697. Judeţele cu cele mai puţine imobile vândute sunt Teleorman – 59, Covasna – 398 şi Călăraşi – 476.

În ceea ce priveşte reşedinţele de judeţ, cele mai multe tranzacţii imobiliare au avut loc în Braşov – 930, Timişoara – 838 şi Cluj-Napoca – 826, iar cele mai puţine, în Alexandria – 4, Călăraşi – 75, Slobozia – 75 şi Slatina – 79.

Numărul ipotecilor, la nivel naţional, a fost de 30.660, cu 1.163 mai mare faţă de septembrie 2024. Cele mai multe operaţiuni de acest gen au fost înregistrate în Bucureşti – 5.245, Ilfov – 2.643 şi Prahova – 2.527. La polul opus se află judeţele Covasna – 67, Harghita – 79 şi Gorj – 95.

Judeţele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în luna septembrie 2025, sunt Constanţa – 889, Dolj – 865 şi Buzău – 541.