Peste 55.000 de imobile s-au vândut în septembrie. Care este orașul în care s-au vândut cele mai multe

Potrivit Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în Bucureşti – 8.858, Ilfov – 4.090 şi Constanţa – 2.697. Judeţele cu cele mai puţine imobile vândute sunt Teleorman – 59, Covasna – 398 şi Călăraşi – 476.

În ceea ce priveşte reşedinţele de judeţ, cele mai multe tranzacţii imobiliare au avut loc în Braşov – 930, Timişoara – 838 şi Cluj-Napoca – 826, iar cele mai puţine, în Alexandria – 4, Călăraşi – 75, Slobozia – 75 şi Slatina – 79.

Numărul ipotecilor, la nivel naţional, a fost de 30.660, cu 1.163 mai mare faţă de septembrie 2024. Cele mai multe operaţiuni de acest gen au fost înregistrate în Bucureşti – 5.245, Ilfov – 2.643 şi Prahova – 2.527. La polul opus se află judeţele Covasna – 67, Harghita – 79 şi Gorj – 95.

Judeţele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în luna septembrie 2025, sunt Constanţa – 889, Dolj – 865 şi Buzău – 541.