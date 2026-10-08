Petrolul revine la peste 100 de dolari pe baril. Atacurile asupra petrolierelor din Golf amplifică temerile privind aprovizionarea

Petrolul Brent, referința pentru piețele internaționale, a urcat joi cu 1,33 dolari, ajungând la 101,53 dolari pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 1,11 dolari, până la 89,39 dolari pe baril, potrivit Reuters. Evoluția reflectă îngrijorările investitorilor privind transporturile de petrol din regiunea Golfului și din apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Atacurile asupra petrolierelor pun din nou presiune pe piață

În luna octombrie, atacurile asupra navelor care transportă petrol s-au intensificat, sporind riscurile pentru companiile maritime și producătorii din Golf. Un petrolier aflat în apropierea Qatarului a fost lovit de mai multe proiectile, incidentul provocând victime, potrivit presei internaționale.

Astfel de atacuri afectează nu doar siguranța echipajelor, ci și costurile transportului maritim. Companiile trebuie să ia în calcul riscuri suplimentare, posibile întârzieri și cheltuieli mai mari pentru operarea navelor.

Strâmtoarea Ormuz are o importanță strategică majoră deoarece leagă Golful Persic de rutele maritime internaționale. Orice perturbare prelungită a transporturilor prin această zonă poate afecta aprovizionarea mai multor economii.

Rezervele strategice nu au eliminat riscul unei noi scumpiri

Creșterea prețurilor vine în pofida intervențiilor coordonate pentru limitarea efectelor crizei energetice. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a accelerat eliberarea petrolului din rezervele strategice, încercând să atenueze presiunile asupra pieței.

Aceste rezerve pot compensa temporar o parte din dificultățile de aprovizionare și pot reduce volatilitatea prețurilor. Totuși, eliberarea petrolului depozitat nu înseamnă o creștere a capacității globale de producție. Cantitățile disponibile sunt limitate, iar efectul lor depinde de durata și amploarea perturbărilor.

Revenirea Brentului peste pragul de 100 de dolari arată că investitorii continuă să includă în preț riscul unor noi întreruperi ale transporturilor.

Ce înseamnă scumpirea petrolului pentru România și Europa

Pentru economiile europene, menținerea petrolului la niveluri ridicate poate aduce noi presiuni asupra costurilor energetice. Benzina și motorina sunt influențate de cotațiile internaționale, dar prețurile de la pompă depind și de cursul valutar, taxele aplicate și costurile de rafinare și distribuție.

În România, o scumpire persistentă a petrolului poate ajunge treptat în prețurile carburanților. Efectele se pot transmite ulterior către transportul mărfurilor, agricultură și alte activități economice.

Creșterea costurilor de transport poate alimenta și presiunile inflaționiste, întrucât energia influențează prețurile multor bunuri și servicii. Evoluția următoare a pieței va depinde în mare măsură de securitatea transporturilor maritime și de capacitatea producătorilor de a menține fluxurile de export.