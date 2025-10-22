Plenul Parlamentului European susține interzicerea importurilor de gaze și petrol din Rusia și este pregătit să negocieze cu Consiliul. Care sunt pașii următori

Parlamentul European a decis, miercuri, să înceapă discuțiile cu președinția daneză a Consiliului privind o interdicție a importurilor de gaze și petrol din Rusia, a transmis Legislativul comunitar, printr-un comunicat de presă.

Acest demers a fost propus, pe 16 octombrie, de Comisiile pentru Comerț Internațional și de Industrie, Cercetare și Energie, când și-au exercitat votul pe baza propunerii transmise de Executivul comunitar.

Negociatorii Parlamentului și ai Consiliului vor începe acum discuțiile cu scopul de a ajunge la un acord în primă lectură, după ce miniștrii UE au adoptat poziția lor comună la începutul săptămânii.

Interdicția de a importa gaz natural rusesc în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobată, luni, de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai Energiei la Luxemburg.

Care sunt prevederile propuse

Pe 16 octombrie, comisiile pentru industrie, cercetare și energie și comerț internațional au aprobat proiecte de planuri de interzicere a importurilor de gaze naturale rusești – atât prin conducte, cât și prin gaze naturale lichefiate (GNL), începând cu 1 ianuarie 2026, cu excepții limitate pentru contractele pe termen scurt existente, până la 17 iunie 2026, și contractele pe termen lung, până la 1 ianuarie 2027, cu condiția ca acestea să fi fost încheiate înainte de 17 iunie 2025 și să rămână nemodificate.

Conform normelor propuse, operatorii din energie vor putea invoca „forța majoră” pentru a rezilia contractele de import de gaze rusești, deoarece interdicția obligatorie din punct de vedere juridic privind importurile ulterioare, așa cum este prevăzută de acest nou regulament, este definită în mod explicit ca un act suveran care nu se află sub controlul lor.

Deputații europeni doresc ca, de la aceeași dată, să interzică toate importurile de petrol rusesc, inclusiv produse petroliere provenite din țiței rusesc, solicitând în același timp autorizație vamală prealabilă și verificarea țării de producție pentru astfel de importuri.

Proiectul legislativ a fost adoptat cu 83 de voturi pentru, 9 împotrivă și 1 abținere. Deputații europeni au votat, de asemenea, cu 84 de voturi pentru, 7 împotrivă și 1 abținere, pentru deschiderea negocierilor cu Președinția daneză a Consiliului.

Regulamentul propus va urma procesul legislativ de codecizie, ceea ce înseamnă că va reveni Parlamentului European și Consiliului să îl adopte. Adoptarea în Consiliu va necesita majoritate calificată.

Potrivit PE, acest proiect legislativ vine ca răspuns la transformarea sistematică a aprovizionării cu energie de către Rusia în arme, un model documentat de-a lungul a aproape două decenii și care s-a intensificat după invazia la scară largă a Ucrainei din 2022. Invazia militară a venit însoțită de manipulări deliberate suplimentare ale pieței, inclusiv subutilizarea fără precedent de către Gazprom a instalațiilor de stocare ale UE și opriri bruște ale conductelor, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie de până la opt ori față de nivelurile anterioare crizei.