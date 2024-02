Poveste americană: o patiserie mică a devenit o afacere de succes după ce Tesla i-a dat gaură în buget

Elon Musk a trebuit să intervină personal pentru a plăti 4.000 de mini-prăjituri, după ce compania sa a anulat o comandă în ultimul moment.

O brutărie din San Francisco, Giving Pies, a rămas cu o pagubă de 2.000 de dolari când Tesla şi-a anulat comanda cu puţin timp înainte de livrare.

Atunci când mica afacere a apelat la reţelele de socializare pentru a se plânge, Elon Musk a spus că va plăti banii.

This morning I stopped by @TheGivingPies to buy a blackberry pie — and the line was wrapped around the block! It’s inspiring to see our community come together to support Voahangy and her small business after a big order recently fell through. Stop by The Giving Pies at 569 W… pic.twitter.com/iLrWmVjS4j