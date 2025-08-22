Elon Musk i-a cerut lui Mark Zuckerberg să se alăture ofertei xAI de cumpărare a OpenAI

Elon Musk i-a cerut fondatorului Meta, Mark Zuckerberg, să-l ajute în finanțarea preluării OpenAI în valoare de 97,4 miliarde de dolari la începutul anului 2025, potrivit documentelor depuse joi la tribunal.

Compania Meta și Mark Zuckerberg au primit o scrisoare de intenție de la Musk, însă nu au semnat-o niciodată, se arată în documentele depuse, notează CNBC.

Procesul se desfășoară într-un tribunal federal din California de Nord, în contextul în care OpenAI poate continua cu contra-pretențiile împotriva lui Musk, care a cofondat OpenAI ca organizație non-profit împreună cu Sam Altman și alții în urmă cu zece ani.

Când Musk și-a prezentat propunerea de a cumpăra OpenAI în februarie, el a fost deranjat de faptul că OpenAI și Altman făceau presiuni pentru a transforma afacerea într-o entitate cu scop lucrativ.

În cadrul procesului, OpenAI a solicitat judecătorului responsabil de caz să oblige compania Meta să împărtășească orice documente și comunicări legate de oferta lui Musk, menționând: „Comunicările Meta cu alți ofertanți… discuțiile cu Musk sau alți ofertanți ar putea, de asemenea, să arunce lumină asupra motivațiilor ofertei.”

Musk a înființat xAI în 2023, în încercarea de a fi o concurență directă pentru OpenAI. Ulterior, Musk a dat în judecată compania, invocând încălcarea contractului și încercând să împiedice OpenAI să se transforme într-o companie cu scop lucrativ.