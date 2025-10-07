Premieră. Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, face o vizită în România

Conform portalului Comisiei Europene, programul include întâlniri bilaterale cu oficiali români, reprezentanți ai fermierilor și producătorilor agricoli din România, vizite în teren și participarea la conferința națională Agri4Future România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români, la Pullman World Trade Center București.

Evenimentul reunește peste 500 de participanți români și internaționali pentru a discuta viitorul agriculturii europene și rolul României în cadrul noii politici agricole comune (PAC) și al viitorului cadru financiar multianual (CFM) 2028–2034.

Joi, comisarul Christophe Hansen urmează să anunțe adoptarea unei decizii a Comisiei Europene privind alocarea de sprijin financiar din rezerva agricolă europeană, în contextul efectelor provocate de înghețul târziu din primăvara anului 2025. România se află printre statele membre vizate de această măsură, alături de Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria și Polonia.