Măsuri pentru protecția industriei oțelului din Românina, cerute la Bruxelles

Potrivit anunțului făcut de europarlamentarul Dan Nica, liderul delegației PSD în Parlamentul European, marți a avut loc o întrevedere cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné. Liderul CE a prezentat un nou regulament ce oferă protecție durabilă industriei oțelului din UE.

Printre măsurile principale se numără: scăderea cotelor de import de oțel din afara Uniunii Europene la nivelul anului 2013, taxă de 50% pentru importurile care depășesc această cotă, introducerea regulii „Melt & Pour”, pentru trasabilitatea completă a originii oțelului și pentru a împiedica ocolirea regulilor comerciale prin reexporturi sau transformări intermediare în țări terțe și posibilitatea de ajustare rapidă a cotelor în funcție de schimbările pieței.

„Pentru România, acest regulament înseamnă reducerea semnificativă a importurilor de oțel din țări din afara Uniunii Europene care făceau concurență incorectă oțelului produs în țara noastră. Sunt măsuri care vor asigura predictibilitatea producției de oțel din România, pentru combinatul de la Galați și cel de la Oțelu Roșu, protejarea a mii de locuri de muncă, precum și menținerea bazei industriale strategice a României. În calitate de europarlamentar român și coordonator al Grupului S&D în Comisia ITRE, am inițiat recent, împreună cu alți europarlamentari, o scrisoare semnată de 105 colegi, în urma numeroaselor intervenții din Parlamentul European, prin care am cerut un nou instrument comercial operațional din ianuarie 2026, cu tarife pentru importurile care depășesc cotele, menținerea nivelurilor din 2013, regula „Melted & Poured” și acoperirea tuturor produselor de oțel, într-un cadru compatibil cu regulile OMC”, a declarat europarlamentarul Dan Nica.